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В Telegram реально угрожает безопасности Украины: спикер ГУР сделал заявление

Дмитрий Видоменко
14 февраля 2024, 18:39
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что популярный сегодня мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины.
Телеграм, Юсов
Спикер ГУР Андрей Юсов сделал заявление по поводу Telegram / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что популярный мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины. Соответствующее заявление сделал во время пресс-конференции в агентстве "Укринформ" спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он пояснил, что речь идет не об отдельных пользователях или каналах, а о платформе Telegram в принципе.

"Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос нужно отвечать, и я думаю, что это обязательно произойдет", – сказал он.

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Спикер ГУР отметил, что волшебной кнопки для отключения угроз нет, однако на данный момент власти Украины выстраивают коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе и с Telegram. Цель – добиться от платформы работы по прозрачным правилам (и согласно украинскому законодательству, и согласно международным стандартам).

"С кем-то это получается лучше решать, с кем-то сложнее. С Telegram выходит тяжелее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирование деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы еще действительно много", – подытожил Юсов.

Напомним, осенью минувшего года секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за действие общепринятых журналистских стандартов в Telegram-каналах.

Чиновник утверждал, что для Украины крайне важно, чтобы авторы, ответственные за распространение информации, которая охватывает миллионную аудиторию, должны быть известны.

"Главная угроза деятельности определенной группы Telegram-каналов - это анонимность их владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, сфальсифицированной и сознательно манипулятивной информации. С учетом этих особенностей российский режим широко использует Telegram-площадки с целью попыток дестабилизации украинского общества", - сказал Данилов.

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ГУР мессенджер Telegram война России и Украины Андрей Юсов
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