В Telegram реально угрожает безопасности Украины: спикер ГУР сделал заявление

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что популярный мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины. Соответствующее заявление сделал во время пресс-конференции в агентстве "Укринформ" спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
Он пояснил, что речь идет не об отдельных пользователях или каналах, а о платформе Telegram в принципе.
"Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос нужно отвечать, и я думаю, что это обязательно произойдет", – сказал он.
Спикер ГУР отметил, что волшебной кнопки для отключения угроз нет, однако на данный момент власти Украины выстраивают коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе и с Telegram. Цель – добиться от платформы работы по прозрачным правилам (и согласно украинскому законодательству, и согласно международным стандартам).
"С кем-то это получается лучше решать, с кем-то сложнее. С Telegram выходит тяжелее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирование деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы еще действительно много", – подытожил Юсов.
Напомним, осенью минувшего года секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за действие общепринятых журналистских стандартов в Telegram-каналах.
Чиновник утверждал, что для Украины крайне важно, чтобы авторы, ответственные за распространение информации, которая охватывает миллионную аудиторию, должны быть известны.
"Главная угроза деятельности определенной группы Telegram-каналов - это анонимность их владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, сфальсифицированной и сознательно манипулятивной информации. С учетом этих особенностей российский режим широко использует Telegram-площадки с целью попыток дестабилизации украинского общества", - сказал Данилов.
Другие новости:
- Сроки проверок пенсионеров-переселенцев хотят поменять: что произошло
- Украинским учителям поднимут зарплаты: на сколько вырастут оклады
- От одного вида атак на энергетику Россия почти отказалась - Укрэнерго