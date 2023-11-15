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В Telegram могут ввести жесткие запреты: Данилов назвал причины

Елизавета Бельмас
15 ноября 2023, 17:31обновлено 15 ноября, 18:40
В Украине предлагают начать контролировать телеграм-каналы и их авторов.
В Телеграм могут ввести жесткие запреты
В Телеграм могут ввести жесткие запреты / коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Flickr

Секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за действие общепринятых журналистских стандартов в телеграм-каналах. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

Алексей Данилов рассказал, что в телеграм-каналах необходимо запретить анонимность, для того чтобы российские наративы не могли распространяться безответственно.

Секретарь СНБО утверждает, что для Украины крайне важен тот факт, что авторы, ответственные за распространение информации, которая охватывает миллионную аудиторию, должны быть известны.

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Главная угроза деятельности определенной группы Telegram-каналов - это анонимность их владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, сфальсифицированной и сознательно манипулятивной информации. С учетом этих особенностей российский режим широко использует Telegram-площадки с целью попыток дестабилизации украинского общества, - объясняет Данилов.

По его словам, на данный момент главным требованием к деятельности Телеграм-каналов является деанонимизация их работы и соблюдение общепринятых журналистских стандартов. А также он считает, что профилактикой угрозы может стать медиаграмотность и постоянная работа по обнаружению фактов дезинформации и манипуляций.

"Параллельно с этим должен идти процесс создания качественного информационного продукта, формирования ситуации контентного доминирования в украинском Telegram-сегменте", - подытожил Данилов.

Однако на данный момент пока неизвестно, как будут и будут ли регулироваться процессы по деанонимизации и контролю в Телеграм-каналах.

Данилов о телеграм-каналах
Данилов о телеграм-каналах / скриншот телеграм
Данилов о телеграм-каналах
Данилов о телеграм-каналах / скриншот телеграм

Напомним,с 6 ноября в Украине вступил в силу закон, который запрещает использование и распространение определенных видов салютов, фейерверков и петард. Информацию об этом разместила на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат от "Слуги народа".

Также, Кабинет министров внес в Верховную Раду проект изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Предлагается штрафовать за незаконное использование зарегистрированных брендов с декабря 2024 года.

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Украина Алексей Данилов
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