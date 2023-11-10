"Гниды проснулись": Данилов предупредил об активизации агентов Кремля в Украине

За последнее время Россия открыла все свои агентурные сети, отметил секретарь Совбеза.

https://glavred.info/ukraine/gnidy-prosnulis-danilov-predupredil-ob-aktivizacii-agentov-kremlya-v-ukraine-10515589.html Ссылка скопирована

Алексей Данилов рассказал об активизации вражеской агентуры / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

В Украине активизировались кремлевские агенты, а РФ начала массово массово разгонять фейки о якобы "большом расколе" между политическим и военным командованием Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и оборон Алексей Данилов.

Это связано с тем, что оккупанты не могут добиться значимых успехов на поле боя, подчеркнул он в интервью Каналу 24.

Секретарь Совбеза отметил, что за последние 2 месяца Россия открыла все свои агентурные сети. Он напомнил, что недавно появился дипфейк с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который создала и распространила Россия. В частности, тиражировался фейк о том, что якобы военное командование Украины призывает к перевороту.

видео дня

"Если вы обратите внимание на наши сообщения, то последние 2 – 3 месяца мы бьем в набат. Мы обращаемся ко всем соответствующим службам, чтобы они были максимально бдительными и отслеживали всех этих российских гнид, которые проснулись", – подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, пророссийские персонажи снова "выскочили в Украине и начинают рассказывать о русском языке, баллотировании в президенты и других вещах".

Секретарь Совбеза говорит, что некоторые из них встречаются за пределами Украины с другими представителями, которые "сбежали и собирают деньги".

"Я хочу обратиться к тем, кто здесь и поддерживает их, кто с ними имеет связи. Имейте в виду, что вы все будете за это нести ответственность", – заверил он.

Данилов добавил, что Украина хорошо понимает тактику врага, поэтому волноваться нет причин, а дипфейк Залужного – очередная российская спецоперация.

Ранее Данилов сделал прогноз о том, что война в Украине закончится в 2024 году. В то же время секретарь СНБО отметил, что далеко не все зависит от украинских властей и военных.

Напомним, ранее Данилов ответил на требование республиканцев насчет "стратегии победы" Украины. Западные политики обеспокоены возможностью распада России, подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщалось ранее, Данилов предупредил о возможных атаках РФ по инфраструктуре Украины зимой. Он рассказал, что наше государство владеет информацией о наличии и количестве ракет у оккупантов.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.