"Гниды проснулись": Данилов предупредил об активизации агентов Кремля в Украине

В Украине активизировались кремлевские агенты, а РФ начала массово массово разгонять фейки о якобы "большом расколе" между политическим и военным командованием Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и оборон Алексей Данилов.
Это связано с тем, что оккупанты не могут добиться значимых успехов на поле боя, подчеркнул он в интервью Каналу 24.
Секретарь Совбеза отметил, что за последние 2 месяца Россия открыла все свои агентурные сети. Он напомнил, что недавно появился дипфейк с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который создала и распространила Россия. В частности, тиражировался фейк о том, что якобы военное командование Украины призывает к перевороту.
"Если вы обратите внимание на наши сообщения, то последние 2 – 3 месяца мы бьем в набат. Мы обращаемся ко всем соответствующим службам, чтобы они были максимально бдительными и отслеживали всех этих российских гнид, которые проснулись", – подчеркнул секретарь СНБО.
По его словам, пророссийские персонажи снова "выскочили в Украине и начинают рассказывать о русском языке, баллотировании в президенты и других вещах".
Секретарь Совбеза говорит, что некоторые из них встречаются за пределами Украины с другими представителями, которые "сбежали и собирают деньги".
"Я хочу обратиться к тем, кто здесь и поддерживает их, кто с ними имеет связи. Имейте в виду, что вы все будете за это нести ответственность", – заверил он.
Данилов добавил, что Украина хорошо понимает тактику врага, поэтому волноваться нет причин, а дипфейк Залужного – очередная российская спецоперация.
Ранее Данилов сделал прогноз о том, что война в Украине закончится в 2024 году. В то же время секретарь СНБО отметил, что далеко не все зависит от украинских властей и военных.
Напомним, ранее Данилов ответил на требование республиканцев насчет "стратегии победы" Украины. Западные политики обеспокоены возможностью распада России, подчеркнул секретарь СНБО.
Как сообщалось ранее, Данилов предупредил о возможных атаках РФ по инфраструктуре Украины зимой. Он рассказал, что наше государство владеет информацией о наличии и количестве ракет у оккупантов.
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