Война в Украине закончится в 2024 году - Данилов

В то же время секретарь СНБО отметил, что далеко не все зависит от украинских властей и военных.

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Война в Украине может закончиться в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, СНБО

Война в Украине может закончиться уже в 2024 году. Военные и власти делают все, чтобы все так и было. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В то же время он отметил, что не все зависит только от Украины. Данилов акцентировал внимание на том, что Западу стоит отбросить все сомнения по поводу поставок вооружения и не бояться "гнева" Путина.

"Я бы очень хотел, чтобы война в 24-м году закончилась. Мы для этого будем делать все необходимое. Но здесь нужно быть искренним и сказать, что не все от нас зависит... Очень многое зависит от партнеров", – сказал Данилов. видео дня

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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