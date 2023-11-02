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Данилов ответил на требование республиканцев насчет "стратегии победы" Украины

Алексей Тесля
2 ноября 2023, 09:51
Западные политики обеспокоены возможностью распада России, подчеркнул секретарь СНБО.
данилов
Алексей Данилов ответил на требование конгрессменов / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA, скриншот

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал требования республиканцев предоставить Конгрессу США "фактическую стратегию победы" Украины.

По его словам, слово "победа" звучит со стороны западных политиков как "определенный позитивный сдвиг". Об этом секретарь Совбеза подчеркнул в эфире информационного телемарафона.

"Конечная цель войны — это наша победа. Обращаю внимание, что это абсолютно корректная постановка вопроса, потому что до определенного времени мы слышали такие словосочетания: до того времени, как это будет нужно Украине и Украина должна определиться сама. Мы определились — это победа. Это абсолютно корректный, на мой взгляд, месседж", — отметил он.

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Вместе с тем украинский чиновник уточнил, что необходимо понимать, каким образом мы совместно с нашими партнерами достигнем этой победы.

Западные политики обеспокоены возможностью распада России и того как это будет происходить, с учетом того, что она имеет ядерное оружие, добавил Данилов.

Помощь США Украине: требования республиканцев

Напомним, в Республиканской партии США выдвинули условия к администрации президента США Джо Байдена относительно продолжения поддержки Украины.

Конгрессмены требуют от Байдена и Владимира Зеленского предоставить "стратегию победы", которая будет содержать точные оценки, конечные цели и критерии завершения войны.

Также республиканцы требуют объяснить необходимость дальнейшей военной поддержки Украины, в частности, какое оружие отправляется и как оно поможет Украине победить. Также Байден и Зеленский должны продолжить отчитываться о типах вооружений, отправленных в Украину.

Напомним, ранее лидер "республиканцев" сделал заявление о помощи Украине: США нужна победа Киева в войне. Если агрессор Россия одержит победу в войне, имперский аппетит Путина распространится на НАТО и появятся серьезные риски, сказал Митч Макконнелл.

Как известно, в США блокируют пакет помощи Украине и Израилю, написали журналисты американского издания Politico. В публикации указывалось, что среди "республиканцев" в Сенате есть разногласия относительно того, объединять ли помощь для двух стран в единый пакет. Некоторые настаивают, чтобы помощь шла раздельно.

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Конгресс США военная помощь Алексей Данилов война России и Украины
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