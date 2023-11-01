УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Условия новой помощи Украине: в Конгрессе США хотят услышать "стратегию победы"

Алексей Тесля
1 ноября 2023, 13:59
Конгрессмены требуют от президентов США и Украины назвать критерии завершения войны.
Конгресс США, Украина
В США поставили условие для продолжения помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

В Республиканской партии США выдвинули условия к администрации президента США Джо Байдена относительно продолжения поддержки Украины.

Конгрессмены требуют от Байдена и Владимира Зеленского предоставить "стратегию победы", которая будет содержать точные оценки, конечные цели и критерии завершения войны, говорится в заявлении конгрессмена от штата Калифорния Майка Гарсиа.

"Израиль и Украина должны победить, это понятно. Однако американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения победы. Чтобы успокоить американцев, мы определили двенадцать разумных и рациональных условий, которые необходимо выполнить, прежде чем хоть один доллар будет отправлен в Украину ", – говорится в заявлении.

видео дня

Гарсиа считает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден должны предоставить Конгрессу "стратегию победы". Она должна содержать точные оценки, конечные цели и критерии завершения войны. Также Гарсиа ожидает большей отчетности о предоставлении Украине оружия.

Байден и глава Пентагона Ллойд Остин должны четко информировать американский народ о состоянии войны в Украине. В частности, информирование общественности о прогрессе Украины на сегодняшний день, причины "нынешней безысходности" и предоставление обновленной информации о контрнаступлении.

Также они должны объяснить необходимость дальнейшей военной поддержки Украины, в частности, какое оружие отправляется и как оно поможет Украине победить. Кроме того, администрация Байдена должна опубликовать список еще не побывавшего в Украине вооружения, но которое сможет изменить "патовую ситуацию на фронте".

От Казначейства и Минфина США требуют отчета перед Конгрессом об уровне исполнения санкций против россии. Также Гарсиа настаивает на жесткой санкционной политике против россии со стороны США и НАТО.

Отдельным пунктом Гарсиа поднимает вопрос по Крыму. Республиканцев интересует, сходятся ли взгляды Украины и США относительно оккупированного россиянами Крыма. В частности, считают ли в США шанс вернуть его реальным.

Также Байден и Зеленский должны продолжить отчитываться о типах вооружений, отправленных в Украину. Белый же дом призывают предоставить доказательства, что власти не ставят под угрозу программы вооружений американской армии, а также помощь Тайваню и Израилю.

Гарсиа добавил, что пока администрация Байдена удовлетворительно не выполнит эти условия, финансирование Украины не должно рассматриваться в Конгрессе. Поэтому финансирование обороны Израиля должно рассматриваться отдельно от пакета помощи Украине.

Позиция Сената по законопроекту о помощи Израилю без Украины

Сенаторы Соединенных Штатов Америки выразили сомнения в плане республиканцев Палаты представителей предоставить 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю без Украины, сообщает Reuters.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что республиканский законопроект будет "мертвым" по прибытии в верхнюю палату, даже если он пройдет Палату представителей. При этом наложить вето планируют и у Байдена.

"Этот законопроект плох для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности", - заявили в Административно-бюджетном управлении Белого дома.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл считает, что все вышеупомянутые четыре вопроса требуют решения.

"Мы должны рассмотреть все эти четыре вопроса, все четыре - Украина, Израиль, Тайвань и граница", - добавил Макконнелл.

Помощь США Украине и Израилю

Ранее сообщалось о том, что США готовы принять решение о помощи Израилю. Спикер Палаты предтавников США сообщил окончательное решение по поводу оказания помощи для Украины и Израиля. Она будет рассматриваться двумя законопроектами.

Напомним, ранее лидер "республиканцев" сделал заявление о помощи Украине: США нужна победа Киева в войне. Если агрессор Россия одержит победу в войне, имперский аппетит Путина распространится на НАТО и появятся серьезные риски, сказал Митч Макконнелл.

Как известно, в США блокируют пакет помощи Украине и Израилю, написали журналисты американского издания Politico. В публикации указывалось, что среди "республиканцев" в Сенате есть разногласия относительно того, объединять ли помощь для двух стран в единый пакет. Некоторые настаивают, чтобы помощь шла раздельно.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости США военная помощь война России и Украины
Реклама

Главное за день

Условия новой помощи Украине: в Конгрессе США хотят услышать "стратегию победы"

Условия новой помощи Украине: в Конгрессе США хотят услышать "стратегию победы"

13:59 Мир
ВСУ могут готовить мощный штурм на юге: названы три плацдарма для наступления

ВСУ могут готовить мощный штурм на юге: названы три плацдарма для наступления

12:46 Украина
Зеленский сделал важное заявление о вступлении Украины в ЕС: "Мы не упустим этот момент"

Зеленский сделал важное заявление о вступлении Украины в ЕС: "Мы не упустим этот момент"

12:23 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:36

"Мир будет полыхать": астролог рассказал, что нельзя делать на новолуние 13 ноября

14:34

Ксения Мишина рассекретила свой вес

14:17

Обновленный хит Кароль и помощь ВСУ от Януковича: чем удивит Вечерний Квартал в новых концертах

14:08

Иван Дорн собрался петь и плясать на дорогом курорте перед россиянами - блогер

13:59

Условия новой помощи Украине: в Конгрессе США хотят услышать "стратегию победы"

После смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - ЖирновПосле смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - Жирнов
13:45

За месяц Армия дронов поразила 175 вражеских танков и 245 пушек – Минцифры

13:32

Слишком горячий Хэллоуин: Alina Pash снялась топлес

13:30

Деньги польются рекой: астролог назвал самые прибыльные дни ноября 2023

13:24

Будет 7 неудачных дней: астролог назвал худшие даты ноября 2023Видео

Реклама
12:57

Астролог Влад Росс рассказал, когда в ноябре можно путешествовать

12:46

ВСУ могут готовить мощный штурм на юге: названы три плацдарма для наступления

12:45

"Воткнул Путину по самые помидоры": актер из РФ Панин похвастался новым паспортом на фоне украинского флага

12:23

Зеленский сделал важное заявление о вступлении Украины в ЕС: "Мы не упустим этот момент"

12:11

Экс-супруг Ани Лорак прокомментировал причины расставания со второй женой

11:43

Гороскоп на ноябрь от Влада Росса: мир будет пылать, а РФ усилит ракетные обстрелы УкраиныЭксклюзив

11:40

РФ ударила бомбами и дронами по трем областям Украины: много погибших и раненыхФото

11:34

На Крымском мосту - дымовая завеса, оккупанты в панике: что происходитВидео

11:27

Будет почти зимняя погода: стала известна дата существенного похолодания

11:22

В Украине поменяли правила дорожного движения: что обязательно надо знать водителям

10:49

РФ массированно била дронами по Украине: в ВСУ назвали цели вражеских атак

Реклама
10:45

Оккупанты хотят переместиться на Херсонщине: в ВСУ назвали причину

10:33

В скандальной статье Time о войне в Украине нашли "след Арестовича" - СМИ

09:58

Украинцам подняли денежную помощью от ООН: кто получит 3,6 тысячи грн

09:58

Сын Кардашьян показал средний палец папарацци: момент попал на видеоВидео

09:51

Премьер Нидерландов Рютте может стать новым генсеком НАТО − Politico

09:51

Церковный праздник 2 ноября: что нельзя делать в этот день

09:48

Бои за Авдеевку стали самыми кровавыми за всю войну – The New York Times

09:07

Для чего нужна петелька на обуви сзади на самом деле

09:01

"Был прилет": у взлетной полосы аэродрома "Саки" заметили следы пожара

08:37

Путин думает, что нашел способ "решения проблемы в Украине" – Фейгин

08:16

Гороскоп на завтра 2 ноября 2023: Рыбам - хорошие новости, Водолею - поездка за границу

07:58

РФ ударила по нефтезаводу в Кременчуге: вспыхнул пожар, предприятие не работает

07:52

Только самые внимательные найдут число 362 среди 352: сложная оптическая иллюзия

07:26

ВСУ пытались прорвать оборону РФ на левом берегу Херсонской области - ISW

07:20

Почему нельзя говорить "гладити одяг": есть только один правильный вариант фразы

07:15

Лунный день 2 ноября 2023: самый лучший день месяца для решения финансовых вопросов

06:44

В Украине ночью звучала тревога: что известно об атаке россиян

06:11

Активная фаза войны с большой вероятностью закончится в следующем годумнение

05:30

Гороскоп на ноябрь 2023 для Рыб: прибыль и хорошая новостьВидео

05:00

Грех или обычное дело: можно ли краситься, когда идешь в церковь

Реклама
04:00

"Путин может доиграться": генерал-майор сообщил о новом статусе России для Китая

03:30

Серия терактов или новые региональные конфликты: Фесенко спрогнозировал шаги Путина

03:00

Эксперт назвал реальный шаг, который можно использовать для запугивания Венгрии

02:30

Найдите, кто планирует побег: сложная головоломка, которая запутает ваш мозг

02:05

Во времена Януковича агентура ФСБ была у власти Украины: Ягун раскрыл правду о СБУВидео

01:30

60-летняя Деми Мур засветила мокрые прелести в крохотном бикини

00:34

"Выглядит на сцене будто наложила в штаны": 50 Cent жестко раскритиковал Мадонну

31 октября, вторник
23:44

"Безопасных мест больше нет": в ГУР рассказали, что творится в Крыму

23:20

Байден может наложить вето на пакет помощи Израилю, если из него исключат Украину

22:42

Это спасет вашу муку от жучков: топ хитростей по ее хранению

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять