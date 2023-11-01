Условия новой помощи Украине: в Конгрессе США хотят услышать "стратегию победы"

Конгрессмены требуют от президентов США и Украины назвать критерии завершения войны.

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В США поставили условие для продолжения помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

В Республиканской партии США выдвинули условия к администрации президента США Джо Байдена относительно продолжения поддержки Украины.

Конгрессмены требуют от Байдена и Владимира Зеленского предоставить "стратегию победы", которая будет содержать точные оценки, конечные цели и критерии завершения войны, говорится в заявлении конгрессмена от штата Калифорния Майка Гарсиа.

"Израиль и Украина должны победить, это понятно. Однако американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения победы. Чтобы успокоить американцев, мы определили двенадцать разумных и рациональных условий, которые необходимо выполнить, прежде чем хоть один доллар будет отправлен в Украину ", – говорится в заявлении. видео дня

Гарсиа считает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден должны предоставить Конгрессу "стратегию победы". Она должна содержать точные оценки, конечные цели и критерии завершения войны. Также Гарсиа ожидает большей отчетности о предоставлении Украине оружия.

Байден и глава Пентагона Ллойд Остин должны четко информировать американский народ о состоянии войны в Украине. В частности, информирование общественности о прогрессе Украины на сегодняшний день, причины "нынешней безысходности" и предоставление обновленной информации о контрнаступлении.

Также они должны объяснить необходимость дальнейшей военной поддержки Украины, в частности, какое оружие отправляется и как оно поможет Украине победить. Кроме того, администрация Байдена должна опубликовать список еще не побывавшего в Украине вооружения, но которое сможет изменить "патовую ситуацию на фронте".

От Казначейства и Минфина США требуют отчета перед Конгрессом об уровне исполнения санкций против россии. Также Гарсиа настаивает на жесткой санкционной политике против россии со стороны США и НАТО.

Отдельным пунктом Гарсиа поднимает вопрос по Крыму. Республиканцев интересует, сходятся ли взгляды Украины и США относительно оккупированного россиянами Крыма. В частности, считают ли в США шанс вернуть его реальным.

Также Байден и Зеленский должны продолжить отчитываться о типах вооружений, отправленных в Украину. Белый же дом призывают предоставить доказательства, что власти не ставят под угрозу программы вооружений американской армии, а также помощь Тайваню и Израилю.

Гарсиа добавил, что пока администрация Байдена удовлетворительно не выполнит эти условия, финансирование Украины не должно рассматриваться в Конгрессе. Поэтому финансирование обороны Израиля должно рассматриваться отдельно от пакета помощи Украине.

Позиция Сената по законопроекту о помощи Израилю без Украины

Сенаторы Соединенных Штатов Америки выразили сомнения в плане республиканцев Палаты представителей предоставить 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю без Украины, сообщает Reuters.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что республиканский законопроект будет "мертвым" по прибытии в верхнюю палату, даже если он пройдет Палату представителей. При этом наложить вето планируют и у Байдена.

"Этот законопроект плох для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности", - заявили в Административно-бюджетном управлении Белого дома.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл считает, что все вышеупомянутые четыре вопроса требуют решения.

"Мы должны рассмотреть все эти четыре вопроса, все четыре - Украина, Израиль, Тайвань и граница", - добавил Макконнелл.

Помощь США Украине и Израилю

Ранее сообщалось о том, что США готовы принять решение о помощи Израилю. Спикер Палаты предтавников США сообщил окончательное решение по поводу оказания помощи для Украины и Израиля. Она будет рассматриваться двумя законопроектами.

Напомним, ранее лидер "республиканцев" сделал заявление о помощи Украине: США нужна победа Киева в войне. Если агрессор Россия одержит победу в войне, имперский аппетит Путина распространится на НАТО и появятся серьезные риски, сказал Митч Макконнелл.

Как известно, в США блокируют пакет помощи Украине и Израилю, написали журналисты американского издания Politico. В публикации указывалось, что среди "республиканцев" в Сенате есть разногласия относительно того, объединять ли помощь для двух стран в единый пакет. Некоторые настаивают, чтобы помощь шла раздельно.

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