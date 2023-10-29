Без средств для Украины: США готовы принять решение о помощи Израилю

Спикер Палаты предтавников США сообщил окончательное решение по поводу оказания помощи для Украины и Израиля. Она будет рассматриваться двумя законопроектами.

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США уже на этой неделе могут принять решение о помощи Израилю / Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот

Новоизбранный спикер Палаты представителей, Майк Джонсон, сообщил, что помощь от Соединенных Штатов Америки для Украины и Израиля будет рассматриваться двумя отдельными законопроектами, а не одним, как предлагал Белый дом. Отдельный законопроект о помощи Израилю может быть принят уже на этой неделе. Об этом Джонсон заявил в интервью Fox News.

"Мы собираемся рассмотреть отдельный законопроект о финансировании Израиля", - отметил он, отвечая на вопрос журналистки о желании президента Байдена объединить решение по оказанию помощи.

По его словам, "это насущная и неотложная потребность".

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"В мире происходит много вещей, на которые мы должны реагировать, и мы будем это делать, но сейчас то, что происходит в Израиле, требует немедленного внимания, и, думаю, мы должны сделать это отдельно. Я верю, что это будет поддержано обеими партиями, и очень на этом буду настаивать", - добавил Джонсон.

Помощь от США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его сумма составляет 150 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В то же время, как отмечало издание Politico, пакет помощи на сумму 106 миллиардов долларов, который включает помощь Украине и Израилю, может быть заблокирован в верхней палате Конгресса США.

Также, лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл сообщил, что оказание помощи Украине отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов, поскольку вооруженные силы Украины ведут борьбу с армией одного из ключевых геополитических противников США.

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