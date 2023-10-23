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Украинцы уничтожают армию РФ: лидер республиканцев подверг критике однопартийцев

Юрий Берендий
23 октября 2023, 09:42 обновлено 23 октября, 09:42
США заинтересованы в оказании Украине военной помощи. По мнению лидера республиканцев в Сенате, это отвечает стратегическим интересам США.
Байден, митч Макконнелл
Лидер республиканцев в Сенате призвал продолжать помогать Украине / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com , Офис президента

Оказание помощи Украине соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов, поскольку Вооруженные Силы Украины борются с армией одного из ключевых геополитических противников США. Об этом сказал на CBS в интервью программе Face the Nation лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл.

Макконнелл твердо поддержал президента США Джо Байдена в его просьбе выделить помощь Израилю и Украине на сумму 106 миллиардов долларов, отметив, что они, по сути, делят общую позицию в этом вопросе.

Также сенатор выразил свою критику в отношении однопартийцев, которые предложили разделить помощь между Израилем (который они поддерживают) и Украиной (которую они не поддерживают).

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Макконнелл подчеркнул, что значительная часть финансирования для помощи Украине тратится в Соединенных Штатах на замену боевой техники, предоставленной Украине,на более современную.

"В Украине не воюют американские военные. Мы восстанавливаем нашу промышленную базу. Украинцы уничтожают армию одного из наших крупнейших соперников. Мне трудно найти в этом что-то неправильное. Я думаю, это здорово, что они защищаются", – сказал сенатор.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден официально обратился в Конгресс с просьбой одобрить бюджет для помощи Украине с целью отражения военной агрессии России и Израиля, борющегося с террористами ХАМАС. Ожидается, что Киев должен получить 61 миллиард долларов, а Израиль – $14,3 млрд.

В то же время США планируют ежемесячно снижать размер бюджетной помощи Украине. Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с запросом о выделении дополнительного финансирования Украине. Речь идет о выделении в следующем финансовом году 11,8 миллиарда долларов со снижением ежемесячного размера на 825 миллионов долларов - 1,1 миллиарда долларов.

Также президент США Джо Байден объяснил гражданам своей страны – почему необходимо поддерживать Украину и Израиль. Он отметил, что успех Киева и Иерусалима "жизненно важен для национальной безопасности" США.

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новости США военная помощь Джо Байден
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