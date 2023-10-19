"Если США откроют склады, оружия хватит на полмира": Жданов – о помощи Украине

Соединенным Штатам Америки невыгодно "бросить" Украину, потому что придется самим "бодаться" с Россией.

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Если США откроют склады, оружия хватит на полмира, отмечает Жданов/ коллаж: Главред, фото: Главред, Офис президента Украины

США не прекратят предоставлять военную помощь и поддерживать Украину в ее борьбе против страны-агрессора России. Война в Израиле не сможет перетянуть на себя всё внимание Соединенных Штатов и остановить поддержку Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду. Он отмечает, что у Штатов есть достаточно ресурсов, чтобы поддерживать не только Украину.

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"Здесь я сошлюсь на Джо Байдена и его пламенную речь о том, что большая страна Соединенные Штаты Америки в состоянии обеспечить и Израиль, и Украину, и, вообще, защитить мир на всей планете. США, если откроют склады, могут организовать такой ленд-лиз, что оружия хватит на полмира", – отметил военный эксперт.

Жданов подчеркнул, что Украине не стоит бояться, что ее оставят в одиночестве с ее врагом – страной-агрессором Россией.

"Поэтому нам не стоит опасаться, что об Украине забудут или оставят ее в одиночестве. Штаты не могут бросить Украину, потому что тогда им самим придется бодаться с Россией", – сказал он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военная помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Украине негласно передали ракеты ATACMS, которые она уже применила по российским целям, узнали СМИ.

Также сообщалось, что Украина получила все обещанные американские танки Abrams. США передали Украине 31 танк M1A1 Abrams американского производства, о чем обещали ранее, сообщил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл. Бойцы ВСУ, которые проходили обучение на таких танках, уже вернулись в Украину.

Издание Bloomberg сообщило, что Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Детали пакета военной помощи всё еще прорабатываются. Его сумма покроет весь финансовый год.

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