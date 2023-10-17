США сдержали слово: Украина получила все обещанные американские танки Abrams

Бойцы ВСУ, которые проходили обучение на Abrams, уже вернулись в Украину.

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Украина получила от США партию танков Abrams / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Joshua Taeckens, Офис президента

США передали Украине 31 танк M1A1 Abrams американского производства, о чем обещали ранее, сообщил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл.

По его словам, украинские военнослужащие, которые проходили обучение на Abrams, уже вернулись в Украину с боеприпасами и запасными частями к этим танкам. Об этом представитель американской армии рассказал в интервью Голосу Америки.

Вместе с тем он подчеркнул, что пройдет еще некоторое количество времени, прежде чем танки Abrams попадут непосредственно на фронт.

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Американский чиновник уточнил, что "украинским войскам следует убедиться, что обладают необходимыми элементами поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск".

"Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки", — добавил О’Доннелл.

Передача Украине танков Abrams

Ранее сообщалось о том, что американские супер-танки Abrams уже в Украине. Украине Белый дом пообещал десятки танков Abrams для борьбы с агрессией РФ.

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя. Если американские танки Abrams бросить на передовую, то они не проживут на поле боя слишком долго.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уточнил, что Украина в ближайшее время получит более десяти танков Abrams, которые передадут Соединенные Штаты.

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