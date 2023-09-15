США готовят мощный пакет для ВСУ: что известно о передаче супер-танков Abrams

Танков Abrams Украине передадут больше, чем сообщалось ранее, подчеркнул Алексей Данилов.

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ВСУ вскоре получат танки Abrams / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Joshua Taeckens, Офис президента

Соединенные Штаты Америки готовятся объявить о новом пакете военной помощи для Украины, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы готовим новый пакет военной помощи для Украины", - подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, новый пакет помощи планируют объявить уже на следующей неделе.

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Поставки танков Abrams Украине

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уточнил, что Украина в ближайшее время получит более десяти танков Abrams, которые передадут Соединенные Штаты.

"Что касается поставок Abrams, - самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры - США - в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", - заявил он Украинскому радио.

По словам Данилова, танков будет больше, чем сообщалось ранее. "Их будет более десяти. И на сегодня соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием", - добавил секретарь СНБО.

Танк M1 Abrams M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т. За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий. М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка. Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.

Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Ранее сообщалось, что Украина получит первые десять единиц танков Abrams из 31 обещанного в середине сентября. Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст украинским войскам преимущество, необходимое для прорыва обороны России во время контрнаступления.

Напомним, ранее сообщалось, что США вероятно включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы помочь ей в борьбе с российским вторжением. Один из чиновников отметил, что ATACMS "приближаются" (к Украине - ред.). Однако планы о предоставлении военной помощи могут меняться до официального объявления.

В конце августа глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что Украина, скорее всего, получит истребители F-16 в ближайшее время, а решение по ракетам ATACMS хоть и не принято, но до сих пор "на столе" в Белом доме.

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