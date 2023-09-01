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Первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября - Politico

Анна Ярославская
1 сентября 2023, 06:46 обновлено 1 сентября, 06:54
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Американские официальные лица надеются, что танки Abrams помогут Украине получить преимущество в борьбе за возвращение территории.
Танк Abrams, флаг США
Первые 10 танков Abrams Украина получит от США в сентябре – Politico /Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Украина получит первые десять единиц танков Abrams из 31 обещанного в середине сентября. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст украинским войскам преимущество, необходимое для прорыва обороны России во время контрнаступления.

По словам представителя Минобороны США, десять 70-тонных танков сейчас находятся в Германии, где проходят финальную реконструкцию. После этого они будут отправлены в Украину.

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"США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину до осени", - сказал представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннелл.

При этом он отказался назвать конкретные сроки.

О'Доннелл добавил, что около 200 украинцев тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии.

Танки Abrams для Украины

Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерение передать Украине 31 танк M1 Abrams.

Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ. Производитель военной техники General Dynamics Land Systems обязуется изготовить танки Abrams до 29 сентября 2023 года.

Более 30 танков Abrams прибыли в Германию для обучения украинских военных. Техника прибыла раньше, чем планировалось. Обучение на Abrams продлится около 10 недель.

В мае группа украинских солдат начала обучение в Германии, где их учат управлять и обслуживать американские танки M1 Abrams.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.
Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

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