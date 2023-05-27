400 украинских военных начали учения на танках Abrams - NYT

Первая группа украинских военных уже начала обучение в Германии.

https://glavred.info/world/400-ukrajinskih-viyskovih-rozpochali-navchannya-na-tankah-abrams-nyt-10473472.html Ссылка скопирована

Украинские военные начали учения в Германии / коллаж Главред: фото Википедия, 10БрСпН

Группа из около 400 украинских солдат уже начала обучение в Германии, где их учат управлять и обслуживать американские танки M1 Abrams.

Как сообщили в Пентагоне, это еще один очень важный шаг в вооружении Киева, поскольку он стремится вернуть оккупированные территории в страны-агрессора России.

"Около 200 военнослужащих - примерно один бронетанковый батальон - в пятницу начали проводить то, что военные называют общеоруженным инструктажем на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе", - заявил в заявлении подполковник Гаррон Гарн, представитель Пентагона, передает The New York Times.

Инструктаж включает в себя базовые солдатские задания, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты. Позже будут и более масштабные учения с участием подразделений батальонного размера, которые будут противостоять друг другу.

Остальные 200 украинских военных начали тренироваться, как заправлять и обслуживать танки, сказал полковник Гарн.

Танк M1 Abrams M1 Abrams-основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также Вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" сейчас является одним из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т. За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий. М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка. Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.

Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Смотрите видео о том, почему Abrams - лучший танк в мире:

Танки Abrams для войны в Украине

Напомним, что более 30 танков Abrams прибыли в Германию для обучения украинских военных. Техника прибыла раньше, чем планировалось. Обучение на Abrams продлится около 10 недель.

Байден в день рождения Зеленского объявил о поставках Украине 31 танка Abrams. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс.

Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ. Производитель военной техники General Dynamics Land Systems обязуется изготовить танки Abrams до 29 сентября 2023 года.

В Пентагоне сообщили, что танки Abrams передадут Украине в начале осени. Несколько танков уже перемещены на тренировочный полигон, чтобы украинские военные начали учения.

Больше интересных новостей: