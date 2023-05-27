УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

400 украинских военных начали учения на танках Abrams - NYT

Юлия Куришко
27 мая 2023, 13:51 обновлено 27 мая, 14:03
44
Первая группа украинских военных уже начала обучение в Германии.
400 украинских военных начали учения на танках Abrams - NYT
Украинские военные начали учения в Германии / коллаж Главред: фото Википедия, 10БрСпН

Группа из около 400 украинских солдат уже начала обучение в Германии, где их учат управлять и обслуживать американские танки M1 Abrams.

Как сообщили в Пентагоне, это еще один очень важный шаг в вооружении Киева, поскольку он стремится вернуть оккупированные территории в страны-агрессора России.

"Около 200 военнослужащих - примерно один бронетанковый батальон - в пятницу начали проводить то, что военные называют общеоруженным инструктажем на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе", - заявил в заявлении подполковник Гаррон Гарн, представитель Пентагона, передает The New York Times.

Инструктаж включает в себя базовые солдатские задания, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты. Позже будут и более масштабные учения с участием подразделений батальонного размера, которые будут противостоять друг другу.

Остальные 200 украинских военных начали тренироваться, как заправлять и обслуживать танки, сказал полковник Гарн.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams-основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также Вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" сейчас является одним из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.
Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Смотрите видео о том, почему Abrams - лучший танк в мире:

Танки Abrams для войны в Украине

Напомним, что более 30 танков Abrams прибыли в Германию для обучения украинских военных. Техника прибыла раньше, чем планировалось. Обучение на Abrams продлится около 10 недель.

Байден в день рождения Зеленского объявил о поставках Украине 31 танка Abrams. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс.

Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ. Производитель военной техники General Dynamics Land Systems обязуется изготовить танки Abrams до 29 сентября 2023 года.

В Пентагоне сообщили, что танки Abrams передадут Украине в начале осени. Несколько танков уже перемещены на тренировочный полигон, чтобы украинские военные начали учения.

Больше интересных новостей:

война в Украине ВСУ Пентагон военные учения Германия Танк Abrams
Реклама

Главное за день

"Должны выполнить 8 требований": ОП резко присадил РФ за "новые условия завершения войны"

"Должны выполнить 8 требований": ОП резко присадил РФ за "новые условия завершения войны"

14:09 Украина
400 украинских военных начали учения на танках Abrams - NYT

400 украинских военных начали учения на танках Abrams - NYT

13:51 Мир
Вагнеровцы уходят из Бахмута "на другие три точки" – Данилов

Вагнеровцы уходят из Бахмута "на другие три точки" – Данилов

10:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:20

В Украине резко повысят часть пенсий: когда именно и кто получит еще 1000 грн

14:09

"Должны выполнить 8 требований": ОП резко присадил РФ за "новые условия завершения войны"

13:51

400 украинских военных начали учения на танках Abrams - NYTВидео

13:12

3 знака зодиака, чье лето начнется с незабываемых авантюрВидео

13:08

Беспокойное сердце: Ди Каприо подозревают в романе с супермоделью Ириной ШейкВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:03

С загадкой справятся только 25% людей: нужно найти 7 чудес света на рисунке

12:56

"Почти на 1000 грн": в Украине увеличат минимальную зарплату

12:06

Киркоров впервые вышел в свет с новой пассией

12:02

Что никогда не делали 28 мая, чтобы весь год не страдать: приметы и запретыВидео

Реклама
11:45

"Настало время возвращать свое": Залужный выложил в Сеть вдохновляющее видеоВидео

11:40

"Мы всегда готовы": Данилов объяснил, когда начнется контрнаступление ВСУВидео

11:31

Под Бердянском "прилет" в базу отдыха с большим количеством оккупантов – СМИ

10:46

Вагнеровцы уходят из Бахмута "на другие три точки" – ДаниловВидео

09:53

Медведчук корректировал планы ФБС по созданию оккупационных режимов в Украине – СБУВидео

09:44

Ракетная атака на Днепр: погибли два человека и более 30 пострадавшихВидео

08:45

Путин снова "тянет" Украину на переговоры: аналитики объяснили его план

08:41

Украина официально попросила у Германии сверхмощные крылатые ракеты Taurus - СМИ

08:20

Результативных для Украины гарантий безопасности может быть только двемнение

07:46

Оккупантам в Бахмуте грозит ловушка: ВСУ могут начать новую фазу операций – ISWВидео

07:30

Какую юбку выбрать на лето 2023: топовая модель, которая превращает в королеву

Реклама
07:20

Диагноз от Пригожина: Россия эту войну не выиграетмнение

06:20

Кровавого повара аппаратно множат на нольмнение

05:50

Как правильно сделать лякало: самые классные идеи для вашего сада и огорода

05:32

"Пригожин ещё не уходит из Украины": Жданов оценил, смогут ли ВСУ отбить Бахмут

04:00

Какой сегодня праздник: почему 27 мая особенный день и кого нужно поздравить

03:30

В НАТО может вступить часть Украины - NYT

02:50

Такого вы еще не слышали: какой цвет на украинском называется "блаватний"Видео

02:05

Как защитить плоды от птиц: невероятный фокус дает стопроцентный результат

01:35

"40 ЧВК будут делить власть в РФ": Россию раздерут после захода ВСУ в Крым – ДикийВидео

26 мая, пятница
23:40

Оккупанты в Бахмуте под плотным артиллерийским огнем, у них бешенные потери - ВСУ

23:05

Хотят "ударить" по ЗАЭС: РФ готовит масштабные провокации в ближайшие часы - ГУРВидео

22:35

Настоящий обман зрения: в этой оптической иллюзии нереально найти цифру 7

22:18

Возвращение оккупированных территорий Украины - политическая проблема - Папа РимскийВидео

21:46

"Жестко прилетело": в Мариуполе прогремели два мощных взрываВидео

21:41

Марк Фейгин. Пригожин идет в политику, и россиянам это нравитсяВидеоблоги

21:41

На юге ВСУ "перемололи на фарш" две роты оккупантов и сожгли много техники РФ

21:09

Соберете гору вкуснейших огурцов летом: приметы на 27 мая и что нельзя делатьВидео

21:04

"Это мусор": Фарион "оценила" людей, которые не говорят на украинском языкеВидео

20:51

"Раша, гудбай": Данилко рассказал, как на Евровидении Пугачева поддержала его хит

20:24

В ВСУ предупредили о новых воздушных ударах РФ: чем и когда могут бить оккупанты

Реклама
19:58

"Абсолютно больные существа": Зеленский провел срочную Ставку после удара по ДнепруВидео

19:46

"Вы все тупорылое стадо": Алхим отреагировала на хейт через сторис о больнице ДнепраВидео

19:20

Байдену нужна победа Украины до конца текущего годамнение

19:11

Удары по солдатам и технике РФ: добровольцы показали кадры боев на БелгородщинеВидео

18:36

Залужный "не может ходить", но стоя записал новое видео: пропаганда провалиласьВидео

18:32

"Мир" в обмен на территории: в ОП жестко ответили на скандальный план Пекина

18:23

Чем молодой картофель отличается от обычного: особенности приготовленияВидео

18:18

Россияне нанесли по Изюму самый массированный удар за всю войну: били дронами

18:07

Настоящие сони: 3 знака зодиака, которые обожают спать

18:01

"Надо настраиваться на худший сценарий": Дикий рассказал, когда закончится войнаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять