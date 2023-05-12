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Танки Abrams передадут Украине в начале осени – Пентагон

Анна Ярославская
12 мая 2023, 07:11 обновлено 12 мая, 07:16
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Несколько танков были перемещены на тренировочный полигон, чтобы украинцы начали обучение. Когда учения завершатся, танки будут доступны для использования.
Ллойд Остин, танк Abrams
Ллойд Остин рассказал, когда танки Abrams будут поставлены в Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставки этих танков. По нашим прогнозам, это произойдет в начале осени", - сказал Остин на слушаниях в Сенате, передает Голос Америки.

По словам главы Пентаона, несколько танков были перемещены на тренировочный полигон, чтобы украинские военные начали обучение.

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"К тому времени, когда учения завершатся, танки будут доступны для использования", - добавил он.

Такие сроки доставки Abrams объясняются тем, что американские военные не только отправляют их в Украину и готовят украинских военных для работы на них, но и создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу танков, которые являются новой техникой для украинцев.

"Эта техника существенно отличается, в частности, за счет турбинного двигателя и других достаточно сложных систем. Но мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам. Они точно будут иметь все в наличии до начала осени", – добавил Остин.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.
Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Танки Abrams для Украины

Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонительные способности. Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams", - сказал Байден.

5 апреля стало известно, что в Министерстве обороны США заканчивают закупку необходимого оборудования для обучения украинских танкистов.

6 апреля сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на изготовление танков Abrams. Изготовленная бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины.

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