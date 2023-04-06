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Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ

6 апреля 2023, 09:58
Gроизводитель военной техники General Dynamics Land Systems обязуется изготовить танки Abrams до 29 сентября 2023 года.
Танк Abrams
Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams / Фото army.mil

Министерство обороны США заключило контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на изготовление танков Abrams. Изготовленная бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины.

Фиксированная сумма контракта составляет 27,1 млн долларов, сообщает пресс-служба Пентагона. При этом о каком количестве танков идет речь, не сообщается.

Подрядной деятельностью будет заниматься командование армии США по контрактам с Детройтским танковым арсеналом.

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"Компания General Dynamics Land Systems, Стерлинг-Хайтс, штат Мичиган, получила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 27,1 млн долларов США. Заявки были запрошены через Интернет, одна получена", – говорится в сообщении Пентагона.

Стоит отметить, что производитель военной техники General Dynamics Land Systems обязуется изготовить танки Abrams до 29 сентября 2023 года.

Танки Abrams для Украины

Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

Американские боевые танки Abrams М1А2 могут быть доставлены в Украину в конце 2023 года или даже в начале 2024-го. Как говорится в материале издания The Washington Post, Вашингтон передаст Вооруженным силам Украины 31 танк.

5 апреля стало известно, что сейчас в Министерстве обороны США заканчивают закупку необходимого оборудования для обучения украинских танкистов.

"Обучение Abrams еще не началось… Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро", – сказал представитель Пентагона.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.
Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

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