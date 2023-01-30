Танки Abrams доставят в Украину в конце 2023 года – WP

Вашингтон передаст Вооруженным силам Украины 31 танк.

Танк Abrams М1А2 для Украины будут построены без брони из обедненного урана / Фото Википедия

Американские боевые танки Abrams М1А2 могут быть доставлены в Украину в конце 2023 года или даже в начале 2024-го.

Как говорится в материале издания The Washington Post, Вашингтон передаст Вооруженным силам Украины 31 танк.

Украинская армия получит эту технику не из запасов Пентагона. США использует для этого программу USAI – то есть закупит танки Abrams у промышленности.

"Они будут построены без брони из обедненного урана и будут доставлены в конце этого года или следующего года", – говорится в материале.

Федеральная политика государства запрещает экспортировать Abrams с засекреченными комплектами брони. Вашингтон лишит военную технику этого секретного "рецепта" защиты, прежде чем продавать ее другим государствам.

Танки Abrams для Украины

Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, немецкие танки Leopard 2 окажутся на территории Украины быстрее, чем американские Abrams. Впрочем, конкретные даты пока что неизвестны.

Кирби также заявил, что пройдет много месяцев, прежде чем Украина получит танки Abrams. По словам чиновника, администрация Джо Байдена "не собирается тратить время зря" и начнет тренировку украинских военных, а также наладку линий обеспечения (для того, чтобы армия Украины была готова использовать танки Abrams).

Репортер Foreign Policy в Пентагоне Джек Детч сообщал, что Украина в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов помимо танков Abrams получит снаряды 120 мм, 8 тактических машин, машины поддержки, а также средства для реализации технического обслуживания.

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