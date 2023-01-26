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Процесс займет "много месяцев": в Белом доме рассказали, когда поставят Abrams

26 января 2023, 12:06
Джон Кирби заявил, что танки Leopard 2 приедут в Украину раньше, чем Abrams.
Боевой танк Leopard 2
​ Танки Leopard 2 приедут в Украину раньше, чем Abrams / Фото Bundeswehr

Немецкие танки Leopard 2 окажутся на территории Украины быстрее, чем американские Abrams. Впрочем, конкретные даты пока что неизвестны. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он не смог сказать, когда Вашингтон сможет доставить "Абрамсы" Киеву. По его словам, это займет "много месяцев", пишет CNN.

Кирби поблагодарил Германию за решение о поставке Украине 14 "Леопардов", добавив, что немецкие танки Leopard 2 - хороши, но в то же время "очень сложны".

"Мы благодарны немцам за то, что они собираются предоставить сразу 14 из них, но они собираются работать с союзниками и партнерами, чтобы конкретизировать, знаете ли, полный двухтанковый батальон. Так что это около 60 танков. И это очень, очень хорошие танки, и вы правы, они смогут прибыть в Украину быстрее, чем "Абрамсы", – сказал Кирби.

По словам представителя Белого дома, боевые действия "станут более ожесточенными весной и летом".

В Вашингтоне верят, что такая боевая техника может оказать значительное влияние на ход войны в Украине.

Танки Leopard 2 для Украины

25 января канцлер Германии Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства заявил, что ФРГ направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Ранее в СМИ сообщали, что Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение оккупантам и освободить украинскую территорию. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление.

Как пишет Spiegel, Украина получит 80 танков Leopard от европейских стран. При этом немецкие танки поступят на вооружение Вооруженных сил Украины до конца марта.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

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