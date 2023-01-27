Танки Leopard-2 и Abrams помогут развалить оборону Путина на фронте – генерал Романенко

Украинские военные смогут с этими танками сначала достичь побед оперативного уровня, а затем и стратегического.

Танки Leopard-2 и Abrams помогут развалить оборону Путина на фронте, отмечает генерал Романенко/ US Army, Главред

Когда Украина получит от западных партнеров немецкие танки Leopard-2 и американские Abrams, ситуация на фронте может существенно измениться в пользу украинских военных.

Наше государство с такой техникой сможет сначала достичь побед оперативного уровня, а совокупность таких побед приведет к достижениям стратегического уровня. Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю".

"Добиться победы оперативного уровня, как это было в Харьковской, Херсонской областях, вполне возможно и нужно (с танками Leopard-2 и Abrams – ред.). А несколько таких побед оперативного уровня, кроме уже названных, на определенных направлениях – Луганск, Мариуполь, где-то еще – могут по совокупности привести и к существенным позитивным изменениям и к военным достижениям стратегического уровня. Например, развал обороны противника на юге или прекращение наступательных действий по всему фронту на Донбассе и вынуждение противника перейти к обороне", – отмечает Романенко.

Танки являются не только наступательным вооружением, но и оборонительным. Они позволят остановить движение противника.

Кто такой Игорь Романенко Игорь Романенко (9 апреля 1953, Нежин) – украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Однако это не означает, что все полученные от западных партнеров танки будут распределены на 1100 км линии фронта. Такой подход был бы неправильным, отмечает генерал.

"Нужно помогать нашим Силам обороны остановить продвижение противника. А когда он обескровится, ввести в строй механизированные танковые части. Это могло бы привести к достижению не только оперативного, но и стратегического уровня, о которых мы говорили", – говорит генерал Романенко.

Украина получит танки Leopard 2

Ранее в СМИ сообщали, что Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

После того, как немецкие СМИ сообщили о решении Шольца передать Украине танки Leopard 2, глава ОП Андрей Ермак написал о том, что танки нужны государству для восстановления своей территориальной целостности в международно признанных границах. Он подчеркнул, что несколько сотен танков помогут украинским военным в борьбе против РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

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