Французский "монстр": ВСУ могут получить мощный танк Leclerc, но есть нюанс

Французский основной боевой танк имеет другие технические характеристики, чем танки производства США или Германии.

Французский танк Leclerc / defense.gouv.fr

Президент Франции Эммануэаль Макрон отдал распоряжение изучить вопрос передачи Украине танков Leclerc.

Вместе с тем украинские военные могут столкнуться с проблемами при эксплуатации и обслуживании тяжелого французского танка, пишет Spiegel.

Издание пишет, что, что 50-тонный танк Leclerc с 120-мм пушкой считается "крепким", но в то же время "хрупким монстром" из-за сложного технического обслуживания.

В чем особенность французского танка Leclerc

Отмечается, что французский основной боевой танк имеет другие технические характеристики, чем танки производства США или Германии. Поэтому танковый парк ВСУ в зоне боевых действий стал бы все более запутанным.

Такая ситуация грозит создать очевидные проблемы, ведь для каждой используемой модели танков должны быть предоставлены свои запчасти и техники.

В то же время журналисты пишут о том, что сама Франция не располагает излишками этих танков. Ведь Париж должен прежде всего думать о собственной национальной безопасности. Не исключено, что возможная поставка 25 Leclerc не будет иметь смысла с учетом необходимости переучивания украинских солдат, добавляет издание.

Танки Leclerc AMX-56 Leclerc — французский современный основной боевой танк.

Создан концерном GIAT (ныне Nexter) в 1980-е годы для замены устаревшего танка AMX-30. Серийное производство началось в 1992 году, пишет Википедия. По состоянию на 2010 год дальнейшее производство Леклерка не ведётся.

На 2011 год 354 танка этого типа состоят на вооружении Франции, ещё 388 находятся на вооружении армии Объединённых Арабских Эмиратов. До появления южнокорейского K2 "Чёрная пантера" и японского "Тип 10" считался самым дорогостоящим ОБТ. В отличие от подавляющего большинства основных боевых танков НАТО, на Леклерке применён автомат заряжания, что позволило сократить его экипаж до трёх человек — механика-водителя, наводчика и командира. В экипаж Леклерка допускаются танкисты ростом до 182 см (176 см для механика-водителя). Двухместная башня низкого профиля и плотная компоновка позволили уменьшить габариты танка, и использовать массу для защищённости: Леклерк на 8,4 тонны легче американского М1А2, но несёт брони на 5 тонн больше.

Ранее сообщалось о том, что Украина может получить от Соединенных Штатов Америки 10 танков Abrams. С такой инициативой выступил президент США Джо Байден.

На такой шаг он может пойти с целью разблокировать поставки танков Украине из других стран.

Позднее появилась информация о том, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. Другие страны также получат разрешение от Берлина на отправку боевых машин.

Как сообщает Spiegel, согласно данным журналистов, Германия передаст минимум одну роту танков Leopard 2A6.

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