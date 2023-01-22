Макрон назвал три важных условия предоставления Украине современных танков Leclerc

Французский президент заявил, что передача танков оценивается коллективно по трем критериям.

Макрон назвал условия предоставления Украине танков Leclerc / Офис президента Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает предоставления Украине танков Leclerc в будущем.

Как сообщает BFM TV, для передачи этой тяжелой техники должно быть соблюдено три условия.

"Ничего не исключено, и это оценивается коллективно по трем критериям", - сказал французский президент.

Макрон назвал три условия передачи Украине танков:

во-первых, этот танк не должен стать причиной для эскалации,

во-вторых, он должен оказать реальную и эффективную поддержку украинской армии,

в-третьих, он не должен ослаблять обороноспособность Франции.

Танки Leclerc AMX-56 Leclerc — французский современный основной боевой танк.

Создан концерном GIAT (ныне Nexter) в 1980-е годы для замены устаревшего танка AMX-30. Серийное производство началось в 1992 году, пишет Википедия.



В отличие от подавляющего большинства основных боевых танков НАТО, на Леклерке применен автомат заряжания, что позволило сократить его экипаж до трех человек — механика-водителя, наводчика и командира. В экипаж Леклерка допускаются танкисты ростом до 182 см (176 см для механика-водителя).



Двухместная башня низкого профиля и плотная компоновка позволили уменьшить габариты танка, и использовать массу для защищенности: Леклерк на 8,4 тонны легче американского М1А2, но несет брони на 5 тонн больше.

Как сообщал Главред, Франция рассматривает возможность передачи Украине своих основных танков Leclerc. Таким образом, Париж хочет помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде поставок танков Leopard.

Танки Leopard для Украины

Недавно стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе поставки танков для Украины не должно быть колебаний. Таким образом украинский лидер намекнул на Германию, которая до сих пор не приняла решение о передаче или реэкспорте танков в рамках военной помощи нашей стране. По словам президента, есть конкретные вещи, от которых зависит устойчивость Украины на поле боя.

Позже польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard Украине, Варшава передаст их сама.

На американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января состоялось восьмое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. На встрече в Рамштайне не было принято консолидированного решения о поставках танков для ВСУ. Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, есть аргументы "за" поставки и аргументы "против", которые выдвигаются разными странами.

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