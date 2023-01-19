Париж рассматривает передачу Украине своих основных танков Leclerc - Politico

Во Франции хотят помочь Германии решиться на помощь украинским силам в виде поставок танков Leopard.

Франция может поставить Украине танки Leclerc / Фото Википедия

Франция рассматривает возможность передачи Украине своих основных танков Leclerc. Таким образом, Париж хочет помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде поставок танков Leopard. Об этом сообщает издание Politico.

"Эта тема сложная, и в Париже она еще не решена. Но мы думаем над этим", - сказал неназванный французский чиновник изданию.

По его словам, этот вопрос будет решен во время совместного заседания правительства Франции и Германии.

"Посмотрим, что будет решено на совместном заседании французского и немецкого Кабминов", - отметил чиновник.

Танки Leclerc AMX-56 Leclerc — французский современный основной боевой танк.

Создан концерном GIAT (ныне Nexter) в 1980-е годы для замены устаревшего танка AMX-30. Серийное производство началось в 1992 году, пишет Википедия. По состоянию на 2010 год дальнейшее производство Леклерка не ведётся.

На 2011 год 354 танка этого типа состоят на вооружении Франции, ещё 388 находятся на вооружении армии Объединённых Арабских Эмиратов. До появления южнокорейского K2 "Чёрная пантера" и японского "Тип 10" считался самым дорогостоящим ОБТ. В отличие от подавляющего большинства основных боевых танков НАТО, на Леклерке применён автомат заряжания, что позволило сократить его экипаж до трёх человек — механика-водителя, наводчика и командира. В экипаж Леклерка допускаются танкисты ростом до 182 см (176 см для механика-водителя). Двухместная башня низкого профиля и плотная компоновка позволили уменьшить габариты танка, и использовать массу для защищённости: Леклерк на 8,4 тонны легче американского М1А2, но несёт брони на 5 тонн больше.

Танки Leopard для Украины

Американское издание Politico со ссылкой на двух немецких чиновников написало, что позиция канцлера ФРГ Шольца по танкам Leopard для Украины серьезно зависит от действий президента США Джо Байдена. Журналисты отмечают, что из-за Берлина существуют проблемы в передаче танков Киеву – Польша предложила поставлять их путем широкого европейского альянса. Но для реэкспорта оружия немецкого производства все равно нужно разрешение Берлина.

17 января СМИ писали о том, что в Германии вскоре может быть принято решение о предоставлении Украине танков Leopard.

18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставке ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

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