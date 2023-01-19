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Зеленский в Давосе пристыдил Германию из-за колебаний относительно поставок танков в Украину

19 января 2023, 10:24
В вопросе военной помощи не должно быть избирательности, ведь Украина борется против тирании и неоправданной российской агрессии, уверен президент.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе поставки танков для Украины не должно быть колебаний. Таким образом украинский лидер намекнул на Германию, которая до сих пор не приняла решение о передаче или реэкспорте танков в рамках военной помощи нашей стране.

По словам президента, есть конкретные вещи, от которых зависит устойчивость Украины на поле боя.

"И эти конкретные вещи мы ожидаем... Есть такие моменты, когда не нужно колебаться, или не надо сравнивать. Когда ты говоришь, например, "я предоставлю танки, если кто-то другой тоже даст танки", или "я мощный в Европе, я помогу, если кто-то вне Европы также поможет". Мне кажется, что это не очень правильная стратегия", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в вопросе военной помощи не должно быть избирательности, ведь Украина борется против тирании и неоправданной российской агрессии.

"Мы все граждане Украины, которые сегодня защищают европейцев и все их ценности. Это очень важные моменты. Поэтому не может быть смонтированной помощи или избирательности по укреплению нашей армии. Нужны все силы, потому что мы боремся против всей этой тирании, которая публично называет себя "соседи", - заявил Зеленский.

Танки Leopard для Украины

Американское издание Politico со ссылкой на двух немецких чиновников написало, что позиция канцлера ФРГ Шольца по танкам Leopard для Украины серьезно зависит от действий президента США Джо Байдена. Журналисты отмечают, что из-за Берлина существуют проблемы в передаче танков Киеву – Польша предложила поставлять их путем широкого европейского альянса. Но для реэкспорта оружия немецкого производства все равно нужно разрешение Берлина.

17 января СМИ писали о том, что в Германии вскоре может быть принято решение о предоставлении Украине танков Leopard.

18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставке ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

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