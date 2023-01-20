Stryker и Bradley, ракеты к HIMARS и прочее: США объявили о новой военной помощи Украине

В пакет помощи вошли системы ПВО, БМП, бронемашины, боеприпасы и прочее.

В рамках новой военной помощи от США Украина получит бронетранспортеры Stryker и многое другое/ Википедия

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

О выделении нового пакета военной помощи сообщается на сайте Пентагона. Украина в его рамках получит системы противовоздушной обороны, бронемашины, боевые машины пехоты, боеприпасы и многое другое.

Список оружия, которое получит Украина в рамках нового пакета помощи:

дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS;

восемь систем противовоздушной обороны "Avenger";

59 БМП "Bradley" с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тысяч боеприпасов калибра 25 мм;

90 бронетранспортеров "Stryker" с 20 минными катками;

53 "MRAP";

350 высокомобильных многоцелевых колесных машин"HMMWV";

высокоскоростные противорадиационные ракеты "HARM".

Кроме этого, наше государство получит боеприпасы: 95 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов, 20 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, 11 тысяч 800 120-мм минометных мин.

Также Украине предоставят: 12 автомобилей поддержки боеприпасов и 6 командно-штабных автомобилей; 22 тактические машины для буксировки вооружения; 2 тысячи противотанковых ракет; 3 миллиона патронов для стрелкового оружия; взрывное оборудование для расчистки заграждений, противопехотные боеприпасы и приборы ночного видения; запасные части и прочее полевое снаряжение.

Что известно о Stryker Stryker – семейство колесных 8×8/4 боевых бронированных машин производства американской компании General Dynamics Land Systems. Stryker создан на базе канадского бронетранспортера LAV III, который, в свою очередь, является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортера Piranha III 8x8. Боевые бронированные машины Stryker получили свое название в честь двух американских военнослужащих, награжденных посмертно высшей военной наградой США - медалью Почета: рядового первого класса Стюарта С. Страйкера, погибшего во Второй мировой войне, и специалиста 4-го ранга Роберта Ф. Страйкера, погибшего во Вьетнамской войне. Машины Stryker предназначены для оснащения механизированных бригад армии США, созданных в начале 2000-х годов в соответствии с концепцией Brigade Combat Team и предназначенных для применения в конфликтах низкой интенсивности для транспортировки подразделений мотопехоты (обычно мотопехотного отделения) на поле боя, ведения ими боя из машины, огневой поддержки их в процессе и после спешивания. Эти бригады занимают промежуточное положение между" тяжелыми "бронетанковыми бригадами, вооруженными танками M1 Abrams и БМП M2 Bradley, и пехотными бригадами на бронеавтомобилях"Хамви". Вооружение различается для разных модификаций. Вооружение устанавливается на дистанционно управляемой установке Protector RWS сверху корпуса и может включать 12,7-мм пулемет M2 "Браунинг" (боекомплект 2000 патронов), или 7,62-мм пулемет M240 (4500 патронов), или 40-мм автоматический гранатомет Mk19 (448 гранат). Кроме того, на установке размещаются шесть дымовых гранатометов.

Однако в пакет военной помощи не вошли ни ракеты большой дальности ATACMS, о которых Украина давно просит, ни танки Abrams.

Военная помощь Украине

Ранее заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что "на сегодняшний момент" предоставление Украине американских танков M1 Abrams "просто не имеет смысла". Она сказала, что в случае предоставления Abrams могут возникнуть проблемы с их обслуживанием.

Также ранее сообщалось, что США обсуждают с Украиной вопрос предоставление Киеву типа ракет большой дальности. В Вашингтоне признают, что они нужны украинскому государству и думают, как помочь решить вопрос. Об этом заявил заместитель американского министра обороны по вопросам политики Колин Кал.

В то же время стало известно, что Франция рассматривает возможность передачи Украине своих основных танков Leclerc. Таким образом, Париж хочет помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде поставок танков Leopard.

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