Дальнобойные ракеты Украине для борьбы с РФ: в Пентагоне заявили, что признают требования Киева

В Соединенных Штатах Америки ведут дискуссии с Киевом по вопросу предоставления Украине дальнобойных ракет, сказал заместитель министра обороны Колин Кал.

Украине нужны дальнобойные ракеты, надо решать вопрос - Пентагон / Википедия

США обсуждают с Украиной вопрос предоставления Киеву типа ракет большой дальности. В Вашингтоне признают, что они нужны украинскому государству и думают, как помочь решить вопрос. Об этом заявил заместитель американского министра обороны по вопросам политики Колин Кал.

На брифинге в Киеве он рассказал о том, что на данный момент ключевой задачей является предоставление Украине не какого-то конкретного типа дальнобойных ракет, а выполнение украинских просьб по поставкам вооружений, которые могут достигать дальних целей.

По словам представителя Пентагона, американцы понимают потребности Украины в дальнобойных ракетах и думают над тем, как решить этот вопрос.

"Не вдаваясь в подробности, я бы просто сказал, что мы признаем это требование (относительно поставок дальнобойных ракет) на текущем этапе, и нам нужно подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов", - подчеркнул Колин Кал.

Дальнобойные ракеты для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Украина в 2023 году может получить ракеты ATACMS дальнего действия.

По мнению дипломата, ситуация с их предоставлением зависит от обстановки на фронте.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Запад продолжит оказывать Украине военную помощь. По его словам, для выхода на границы 1991 года ВСУ нужны ракеты дальностью 200-300 километров.

Российский политолог Андрей Пионтковский предположил, что уже в январе Запад решит передать Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (SCALP). Дальность пуска таких ракет – 450 километров. По его словам, их передадут Украине для того, чтобы остановить варварское уничтожение агрессором Россией украинской инфраструктуры.

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