'Танки можно завтра': Украина в 2023 году получит дальнобойные ракеты ATACMS - Кулеба

Поставки новых типов вооружений зависят от конкретных потребностей на фронте, пояснил глава МИД.

Дмитрий Кулеба рассказал о поставках западного вооружения ВСУ / УНИАН

Уже в 2023 году Украина может получить от западных партнеров танки и ракеты ATACMS дальнего радиуса действия.

Как подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина, это зависит от развития ситуации на фронте.

"В следующем году да (могут быть поставки новых видов вооружений, - ред.). Но это будет зависеть и от ситуации в поле боя", - пояснил глава МИД.

Он также уточнил, что поставки новых типов вооружений зависят от конкретных потребностей на фронте.

"У армии есть свои конкретные потребности. Условно говоря, если бы мне сейчас предложили сто танков или сто гаубиц, я бы не колеблясь сказал сто гаубиц сейчас, а танки можно завтра – потому что я знаю реальную потребность фронта и понимаю, что это сейчас гораздо более критично", - добавил Кулеба.

Ракетный комплекс ATACMS: Его называют аналогом Точки-У. Он имеет на вооружении баллистические ракеты и является наиболее вероятным к передаче комплексом.

Комплекс может поставляться в двух вариантах — на гусеничном шасси М270 с двумя ракетами или же на колесном шасси HIMARS с одной ракетой.

Основная цель — удары по аэродромам, штабам и другим важным объектам.

Ракетный комплекс ATACMS может наносить удары на дистанции около 300 км (Точка-У — 120 км).

Масса боевой части ракеты составляет 230 кг.

Точность поражения составляет 10-20 метров отклонения от цели.

Передача Украине систем ПВО Patriot

Президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с американскими партнерами о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам главы государства, он проводит переговоры по этому поводу с американским президентом Джо Байденом.

"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно - это мои личные отношения с президентом Байденом", - сказал он.

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США поставить Украине ЗРК Patriot, заявил, что Кремль ждет подтверждения этой информации.

Также спикер диктатора РФ считает, что данные ЗРК "безусловно" станут целью для российских оккупантов.

В США ответили на угрозы РФ после того, как стало известно о намерениях Вашингтона передать Киеву системы ПВО Patriot.

Реакция Кремля на решение США не повлияет на военную помощь США Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

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