Украине для выхода на границы 1991 года в 2023-м очень нужны ракеты дальностью 200-300 км – Подоляк

Руководство страны-оккупанта России продолжит военную мобилизацию и закроет границы, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

2023 год будет годом окончательной финализации судьбы РФ - Подоляк / Коллаж Офис президента, Википедия

Запад будет продолжать оказывать Украине военную помощь для отражения военной агрессии РФ. Для выхода на границы 1991 года в 2023 году украинской армии нужны ракеты с дальностью пуска 200-300 километров. Москва в новом году продолжит военную мобилизацию и закроет границы на выезд из страны. 2023-й станет годом финализации России. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что война будет затяжной.

По словам чиновника, Столтенберг еще раз подчеркнул, что Запад будет поддерживать Украину

"Столтенберг говорит так же, как другие лидеры наших стран-союзников. Они говорят, что независимо от срока войны, будут поддерживать, снабжая оружием, оказывая финансовую помощь, гуманитарные программы", - отметил Подоляк.

Кроме того, он отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов, который прогнозирует завершение войны в 2023-м году, хорошо понимает ситуацию.

"Относительно того, как глубоко понимают войну, ресурсные возможности России, Украины – об этом глубже говорит (руководитель ГУР) Кирилл Буданов. Потому что мы видим сегодня, как развивается война, мы видим психологическое состояние в Украине и РФ", - добавил советник главы Офиса президента.

Подоляк считает, что для завершения войны к лету 2023 года с выходом на границы 1991 года Украине нужны ракеты, дальность пуска которых – 200-300 км.

Также, как полагает советник главы ОП, мобилизация в России продолжится, а границы будут закрыты. Ресурсов для ведения войну у Москвы уже нет, существенно изменить ситуацию на фронте она не может.

"2023 год будет годом окончательной финализации судьбы РФ", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Ракетные удары России по Украине 31 декабря

Оккупант Россия 31 декабря запустила ракеты по территории Украины. Прогремели взрывы в Киеве, в ряде городов для безопасности решили выключить свет. Сообщалось о прилетах в Киеве, Хмельницком, Запорожье и Николаеве.

В Киеве в результате атаки российских оккупантов погиб человек, 13 людей пострадали. СМИ сообщали о прилетах в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы. Вблизи станции метро Дворец Украина произошло попадание в отель.

Захватчики РФ запускали по Украине иранские дроны и в новогоднюю ночь. Россияне цинично писали на беспилотниках "С Новым годом".

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