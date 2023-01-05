Новый перелом в войне с РФ: ВСУ дадут ракеты Storm Shadow с дальностью до 450 км – Пионтковский

Крылатые ракеты Украине предоставят для того, чтобы прекратить варварское уничтожение инфраструктуры страной-агрессором Россией, сказал Андрей Пионтковский.

Россию уже предупреждали, что если продолжатся ее атаки, ВСУ дадут ракеты Storm Shadow - Пионтковский / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

Западный мир уже в январе примет решение о передаче Украине крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow (SCALP). Их дальность пуска составляет до 450 километров. Ракеты передадут ВСУ, чтобы остановить варварское уничтожение оккупантами РФ украинской инфраструктуры. Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

В интервью Право на владу он сделал прогноз о том, что уже в январе Запад примет ключевое решение об усилении военной помощи ВСУ. Такой шаг приведет к новому перелому на войне России против Украины.

Политолог уверен – Украине могут дать крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (SCALP) с дальностью пуска до 450 километров. Их передадут, чтобы помочь украинской армии остановить варварское уничтожение инфраструктуры.

По словам эксперта, Москву уже предупреждали – ракеты передадут Украине, если агрессор Россия продолжит свои атаки.

"Две недели русские атаки продолжаются, и уверен, что переговоры ведутся и в Лондоне, и в Киеве, и в Вашингтоне", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Ракеты Storm Shadow SCALP

Ракеты Storm Shadow – авиационные крылатые ракеты, которые производит фирма MBDA. Это совместная разработка Британии и Франции. Первые успешные испытания ракет провели во Франции в конце декабря 2000 года. На вооружение они поступили с 2002 года.

Используется инерциальная система наведения ракеты. Траектория после запуска рассчитывается бортовым компьютером, использующим GPS с режимом сопоставления местности в районе цели с образом, заложенном в памяти ракеты.

Впервые ракету Storm Shadow применили британские военные в 2003 году в Ираке.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что Украине для выхода на свои границы 1991 года в 2023 году нужны дальнобойные ракеты. По его словам, ВСУ потребуются ракеты дальностью пуска 200-300 километров.

Командующий Военной миссией Европейского Союза адмирал Эрве Блежан отметил, что оккупант Россия на войне против Украины несет масштабные потери. Как утверждает Блежан, враг потерял 60% общего запаса боевых танков и 70% ракет, предназначенных для поражения целей на земле.

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