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Заканчиваются ракеты, танки и авиация: Россия несет масштабные потери на войне в Украине

4 января 2023, 20:42
Также, по оценкам Евросоюза, РФ лишилась 40% бронетранспортеров и 20% артиллерии.
потери РФ, война в Украине
Потери РФ / 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка, Минобороны РФ

Командующий Военной миссией Европейского Союза адмирал Эрве Блежан заявил, что с момента начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 60% общего запаса боевых танков и 70% ракет, пригодных для наземных целей.

"По нашим наиболее достоверным оценкам, по меньшей мере 60 тысяч российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя", - сказал Эрве Блежан во время выступления перед депутатами Национальной ассамблеи Франции, пишет Lefigaro.

По его словам, потери с украинской стороны оценить труднее, и в ЕС считают, что они ниже российских, "но все равно значительны".

"Россия потеряла 60% своего танкового арсенала, а также 70% своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей. Поэтому сейчас она использует зенитные ракеты для поражения наземных целей, с соответствующими проблемами с точностью, и рассчитывает на поставку оборудования из Ирана или Северной Кореи. ", - добавил адмирал.

По словам Блежала, трудно оценить характер поставок РФ из Северной Кореи. При этом уже точно известно, что Иран помогает агрессору дронами, а сейчас еще и ведутся переговоры по поставкам баллистических ракет.

Также, по оценкам Евросоюза, РФ лишилась 40% бронетранспортеров и 20% артиллерии.

Наступление начнется весной

Эрве Блежан прогнозирует, что возобновление активных наступательных действий со стороны Украины весной 2023 года.

"Поэтому как никогда это война на истощение, и украинцы нуждаются в нашей поддержке, чтобы восстановить свои силы, отремонтировать или заменить вооружение, и поддержку в восстановлении своих сил, ремонте или замене поврежденного или уничтоженного вооружения и техники, а также иметь возможность продолжить отвоевание территорий, аннексированных после зимы", - подчеркнул начальник Генштаба ЕС.

Потери россиян за 4 января

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что только за 4 января авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения российских войск и еще четыре раза ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны 4 января поразили пункт управления, два района сосредоточения россиян и военной техники, а также вражеский склад боеприпасов", - отмечают в сводке Генштаба.

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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Евросоюз война в Украине Генштаб ВСУ война России и Украины
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