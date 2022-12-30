'У россиян значительные потери': Резников рассказал, сможет ли армия РФ полностью восстановиться

Глава Минобороны отметил, что разведка НАТО признает значительные потери россиян в танках, в артиллерии, БМП, БТР и живой силе.

Резников заявил, что регулярные войска РФ смогут восстановиться через 5 лет / УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российской оккупационной армии нужно минимум 5 лет, чтобы восстановиться после потерь, которые она понесла во время войны против Украины.

Как отметил глава Минобороны в интервью LB, разведка НАТО признает значительные потери русских в танках, в артиллерии, БМП, БТР и живой силе.

"Регулярные войска Российской Федерации могут восстановиться минимум через пять, а то и 10 лет. Ракетный потенциал – так же. Потому что это война ресурсов. И они (страны НАТО, – Главред) умеют считать ресурсы, поэтому они чувствуют этот момент", - сказал Резников.

Кроме того, министр отметил, что страна-агрессор прекращет свое существование как империя, и западным партнерам Украины надо думать, что делать с Россией в дальнейшем.

"Я чувствую по своим наблюдениям и фактам, в России будут очень сильные тектонические изменения, сдвиги, и как такая империя или федерация она прекратит свое существование. Там будет что-то обновленное", - подчеркнул он.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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