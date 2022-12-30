glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"У россиян значительные потери": Резников рассказал, сможет ли армия РФ полностью восстановиться

30 декабря 2022, 22:21
Глава Минобороны отметил, что разведка НАТО признает значительные потери россиян в танках, в артиллерии, БМП, БТР и живой силе.
'У россиян значительные потери': Резников рассказал, сможет ли армия РФ полностью восстановиться
Резников заявил, что регулярные войска РФ смогут восстановиться через 5 лет / УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российской оккупационной армии нужно минимум 5 лет, чтобы восстановиться после потерь, которые она понесла во время войны против Украины.

Как отметил глава Минобороны в интервью LB, разведка НАТО признает значительные потери русских в танках, в артиллерии, БМП, БТР и живой силе.

"Регулярные войска Российской Федерации могут восстановиться минимум через пять, а то и 10 лет. Ракетный потенциал – так же. Потому что это война ресурсов. И они (страны НАТО, – Главред) умеют считать ресурсы, поэтому они чувствуют этот момент", - сказал Резников.

Кроме того, министр отметил, что страна-агрессор прекращет свое существование как империя, и западным партнерам Украины надо думать, что делать с Россией в дальнейшем.

"Я чувствую по своим наблюдениям и фактам, в России будут очень сильные тектонические изменения, сдвиги, и как такая империя или федерация она прекратит свое существование. Там будет что-то обновленное", - подчеркнул он.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Алексей Резников война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:30

Гороскоп для Раков на январь 2023: когда ждать прибыль, а когда - новую любовь

22:21

"У россиян значительные потери": Резников рассказал, сможет ли армия РФ полностью восстановитьсяВидео

22:08

Шрек, Халк или Гринч: Jerry Heil шокировала поклонников гематомой на пол-лицаВидео

22:00

В Украине будут выключать свет даже после войны - ДТЭКВидео

21:37

Гороскоп для Близнецов на январь 2023 – для женщин и мужчинВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:31

Maruv в прозрачном комбинезоне засветила необъятные ягодицы и пожаловалась на лишний весВидео

21:13

"Мы не выбирали войну": Залужный обратился к украинцамВидео

21:01

"Сочи будут оккупированы": Гиркин дал интересный прогноз на 2023 годВидео

20:59

"Станет самой мощной в Европе": Зеленский анонсировал существенное усиление украинской ПВОВидео

Реклама
20:14

ВСУ ликвидировали в районе Донецка огромную группу оккупантовВидео

20:12

Гологрудая Бритни Спирс сплясала в душе и объявила о смене имениВидео

20:12

Кремль назвал друзей Путина в Европе: в список вошли лишь три лидераВидео

20:00

Украина "отказывается от прекращения войны": Подоляк назвал причинуВидео

20:00

Финансовый успех и сказочное везение: астролог назвал 4 знака Зодиака, которым очень повезет в январеВидео

19:48

Пенсионеров в Украине ждет большая индексация выплат в 2023 годуВидео

19:39

"Знаешь, что тебе нужно? Пуля в голову": творцы сериала Уэнздей раскрыли подробности нового сезона

19:34

Самая модная стрижка 2023 с фантастической челкой, которая делает образ загадочнымФото

19:28

Путину угрожали убийством: эксперт рассказал, почему РФ сменила риторику в вопросе ядерных угрозВидео

19:20

Какой будет Россия в 2023 годумнение

18:45

Собьют большой куш: названы самые удачные знаки зодиака в январе 2023Видео

Реклама
18:28

Аура расскажет о здоровье и эмоциональных переживаниях: что значат цвета чакрВидео

17:54

Глава разведки Буданов назвал хитрый план Путина на 2023 годВидео

17:39

На Новый год в Украину придет новая "буря": синоптики рассказали о неприятностиВидео

17:15

"Нечего греха таить": в Кремле дали неуклюжее объяснение, почему Путин не общается с прессойВидео

16:47

Балеруну-предателю Полунину отменили спектакли в Милане из-за его продажной позиции по войне в Украине

16:41

Бюджетное блюдо, которое должно быть на каждом столе: рецепт на Новый год с 1 секретным ингредиентомВидео

16:31

ВСУ получили 60 авто при содействии Favbet Foundation

16:19

Приметы на 31 декабря: эти 3 вещи нужно сделать всем, чтобы весь 2023 год деньги и удача были в домеВидео

16:10

Рэпер Миша Крупин душевно сыграл гимн Украины на скрипке во время ракетной атакиВидео

16:01

"РФ демилитаризуется по плану": Резников ответил на ракетный удар оккупантовВидео

15:51

Самый простой и очень вкусный салат на Рождество: изысканный рецепт за пару минутВидео

15:51

Путин изолировался от своих элит, они недовольны тактикой Кремля - The Washington PostВидео

15:23

Мощный взрыв в Донецке: ликвидирован топ-чиновник из Следкома РФВидео

15:06

Кремль больше не шантажирует мир ядерным оружием после окрика из Китая - ДаниловВидео

14:59

Зеленский провел важное заседание СтавкиВидео

14:45

Старшая дочь Оли Поляковой стала тарологом и нагадала Тине Кароль новый романВидео

14:43

Жена Остапчука рассекретила, с кем будет встречать новый год

14:12

Уменьшить суммы в квитанциях за отопление: кто из украинцев имеет правоВидео

14:10

Люди используют не весь потенциал пищевой пленки: 6 полезных хитростей

13:56

"Это не конец войны": в НАТО предупредили об угрозе нового наступления РФВидео

Реклама
13:51

Прогулы, несданные экзамены и угрозы: дочь Медведчука и крестницу Путина, не отчисляют из московского ВУЗа

13:24

Удары по военным и логистике: экс-командир партизан рассказал об украинских ДРГ в РФВидео

13:00

Гороскоп на завтра 31 декабря: Овнам – энергия, Тельцам – роскошь, Близнецам – конфликтыВидео

12:58

В Киеве снова будут отключать свет по графикам - ДТЭКВидео

12:37

Маша Ефросинина посветила тощими плечиками в открытом платье: "Опустошена, но стараюсь быть сильной"

12:32

Дали время укрепить ВСУ: Олланд откровенно высказался о Минских договоренностяхВидео

12:10

С 1 января все пойдет наперекосяк: астролог назвал главных неудачников начала 2023 годаВидео

12:06

"Стоит присмотреться к одиноким друзьям": любовный гороскоп от Влада Росса на январь-2023

11:57

Атака на авиабазу в Энгельсе: россияне перебросили ракетоносцы после новой "бавовны"Видео

11:46

Как сейчас выглядит единственная дочь Анастасии Волочковой, которая сбежала от эпатажной матери

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять