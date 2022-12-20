РФ стратегически проиграла войну: Резников о неудачах Кремля

Россия пытается "выторговать" себе хоть какие-то темы для переговоров, говорит министр.

Россия уже проиграла войну / Коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Россия пытается "выторговать" хоть какой-то "успех", но уже ничего не получается, так как Кремль стратегически проиграл войну против Украины. Оккупанты пытаются запугать украинцев, но даже это им не получается сделать. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он убежден, что эта война закончится капитуляцией РФ.

"Не будет никаких капитуляций, кроме капитуляции Кремля. Поэтому сегодня российские власти пытаются с помощью террора и шантажа, возможно, "выторговать" себе какие-то темы для переговоров. У них ничего не получается, и мы об этом публично отправляем сигналы во все столицы мира", - сказал Резников.

Министр добавил, что целью Украины является освобождение всех захваченных территорий и международные партнеры в этом помогают.

"Международные партнеры поверили в нас и хотят быть соавторами нашей победы. Они знают, что предстоит очень трудный путь, но они готовы его с нами пройти. Россия стратегически проиграла эту войну", - добавил Резников.

Ранее секретарь СНБО Украины заявил, что оккупационным войскам России нужно масштабное наступление на Украину для усиления своих позиций. Они не отказывались от захвата Киева и стремления уничтожить украинскую нацию. Но Украина не даст захватчикам такой возможности и готовится к любым сценариям. Москва может пойти, в том числе, и на объявление всеобщей мобилизации.

Напомним, у Зеленского предупредили о подготовке оккупантами РФ массированных пехотных атак. Оккупанты РФ планируют проводить массированные пехотные атаки, похожие на те, которые Советский Союз практиковал во время Второй мировой войны, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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