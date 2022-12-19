У Зеленского предупредили о подготовке оккупантами РФ массированных пехотных атак

Оккупанты уже обучают солдат, которые могут быть задействованы в массированных атаках, сообщил Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк / ОПУ

Оккупанты РФ планируют проводить массированные пехотные атаки, похожие на те, которые Советский Союз практиковал во время Второй мировой войны.

Об этом заявил в интервью The New York Times советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что оккупанты уже набрали и обучают солдат, которые могут быть задействованы в массированных атаках пехоты.

По мнению представителя ОП это свидетельствует о том, что кремлевская верхушка отказывается признавать уже имевшие место тактические поражения и цепляется за любые, даже самые призрачные, шансы изменить ситуацию в свою пользу.

"Мы понимаем, что они будут хотеть этого, реваншистских шагов. Они постоянно хотят узурпировать наше государство, оккупировать наше государство. Я думаю, они еще не бросили подобные мнения", — добавил Подоляк.

Вероятные направления новых атак РФ

Советник главы ОП не исключил, что новое наступление РФ может произойти не на Донбассе.

Он считает, что атака может быть в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

Он также считает, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

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