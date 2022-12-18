Прямое участие Беларуси в войне: генерал ВСУ назвал цель визита Путина к Лукашенко

Вооруженные силы Беларуси могут привлечь к операции против Украины на суше, ге исключил Сергей Наев.

Владимир Путин и Александр Лукашенко / kremlin.ru

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины. Соответствующее видеообращение опубликовало командование Объединенных Сил ВСУ в Facebook.

"Недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством вооруженных сил Российской Федерации, в ходе которого, как он лично отметил, рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы", — заявил украинский генерал.

По его словам, сразу после этого президент РФ Владимир Путин спланировал встречу с руководством Беларуси, которая состоится в скором времени.

"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого вовлечения вооруженных сил Республики Беларусь в операцию против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", — добавил Наев.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

Он также считает, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

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