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"У Лукашенко паранойя": Фейгин рассказал о вероятных планах ликвидации белорусского диктатора

27 ноября 2022, 05:25

Правозащитник убежден, что белорусский диктатор закончит жизнь так же как и другие диктаторы в истории.

'У Лукашенко паранойя': Фейгин рассказал о вероятных планах ликвидации белорусского диктатора
Кремль имеет много вопросов к Лукашенко / Reuters

На фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь.

Такое мнение высказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в комментарии 24 каналу. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

Как отметил Фейгин, Кремль имеет много вопросов к Лукашенко. Однако здесь уже финальная главная точка – для Путина сейчас нет ничего важнее войны, которую Россия проигрывает.

"Сопротивление Лукашенко вызывает межевое раздражение, которое может повлечь его ликвидацию. Однако Лукашенко тоже не глуп. Он думает о своей безопасности и знает, откуда есть угроза. Ее много и диктатор пытается защищаться", - сказал правозащитник.

Он отметил, что у Лукашенко, вероятно, есть часть окружения, которому он может доверять. Это представители армии и силовых структур.

Фейгин сказал, что когда смерть главы МИД Беларуси Макея была неожиданной, то это может еще больше напугать Лукашенко. Правозащитник убежден, что белорусский диктатор закончит жизнь так же как и другие диктаторы в истории.

"У Лукашенко паранойя, что его могут ликвидировать. В его ситуации люди становятся параноиками. Он следит за новостями", - отметил российский оппозиционер.

Он считает, что Лукашенко может попытаться манипулировать Западом и говорить о своем затруднительном положении. Эти нарративы продвигал уже мертвый глава МИД Беларуси. Фейгин сказал, что в условиях войны такое поведение Макея оказалось недопустимым для Кремля.

"Считаю, что для Лукашенко сейчас все плохо. Он должен выйти из ситуации. Лукашенко имеет каналы общения с Украиной и можно предположить, что он подошел к черте, где надо что-то решать", - резюмировал Фейгин.

Внезапная смерть Владимира Макея

В субботу, 26 ноября, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаза сообщил, что умер министр иностранных дел РБ Владимир Макей.

По информации СМИ, политик умер в Дроздах, в своем доме. Вероятной причиной смерти является инфаркт. Он вовремя не обратился за медицинской помощью, поскольку не относился серьезно к своему состоянию.

Макей известен тем, что занимал должность министра иностранных дел с 20 августа 2012 года. До этого, с 2008 по 2012 год был главой Администрации президента Беларуси. Он делал заявления в унисон с антиукраинской пропагандой РФ, в частности, глава МИД РБ заявлял перед нападением РФ, что "определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине".

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Александр Лукашенко Владимир Путин Марк Фейгин
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