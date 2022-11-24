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"Ему проще – он не страдает": Лукашенко опозорился заявлением о недовольных Зеленским украинцах

24 ноября 2022, 21:33

Лукашенко заявил, что президенту Украины нужно срочно сесть за стол переговоров и принять условия РФ.

Владимир Зеленский, Александр Лукашенко
Лукашенко показалось, что украинцы недовольны Зеленским / Коллаж фото Офис президента, скрин

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко вдруг показалось, что украинцы якобы "недовольны Зеленским" из-за того, что им приходится сидеть без света. При этом, он решил закрыть глаза на то, что именно из-за России и российских ракетных ударов у украинцев нет электричества, воды и тепла. Об этом сообщают белорусские пропагандисты.

Он цинично отметил, что все "страдания украинцев" якобы из-за того, что Владимир Зеленский "не хочет договаривать с Россией". Лукашенко добавил, что он "наблюдал за Украиной" и заметил, что украинцы ненавидят Россию и Беларусь, но уже начинает "предъявлять претензии к власти".

"Зеленскому проще – он сыт, накормлен, не страдает без электричества и прочее", тогда как "миллионы украинцев страдают", — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор хочет, чтобы Зеленский сел за стол переговоров и согласился на условия Кремля.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на мирные переговоры с РФ если хочет избежать огромных жертв и "полного уничтожения Украины".

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 15 ноября во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что ракетные удары, которые наносятся по объектам инфраструктуры Украины, это последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее. Вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - заявил кремлевский чиновник.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в уничтожении инфраструктуры Украины для склонения Банковой к переговорам свидетельствует о том, что РФ действует как государство-террорист.

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - сказал Николенко.

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война в Украине Владимир Зеленский Александр Лукашенко вторжение России
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