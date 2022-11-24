Лукашенко может предстать перед трибуналом: в Европарламенте сделали громкое заявление

Лукашенко может предстать перед Международным трибуналом / скриншот

Белорусского диктатора Александра Лукашенко могут привлечь к ответственности перед международным трибуналом. Соответствующую резолюцию приняли в Европарламенте. Об этом сообщает "Хартия ' 97".

Резолюцию "о продолжающихся репрессиях в Беларуси" поддержали большинством голосов. Парламент поддержал белорусских политзаключенных и добровольцев, воюющих в Украине. Депутаты призвали освободить политзаключенных, в том числе руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Беляцкого.

В Европарламенте также отметили, что Лукашенко и другие связанные с ним люди ответственны за события, которые происходят в Украине.

"Лукашенко и связанные с ним лица одинаково ответственны за военные преступления в Украине и должны быть привлечены к ответственности перед международным трибуналом и Международным уголовным судом", — говорится в резолюции.

В тексте резолюции говорится о том, что Беларусь необходимо признать оккупантом, а российские войска немедленно должны покинуть страну.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на мирные переговоры с РФ если хочет избежать огромных жертв и "полного уничтожения Украины".

Ранее скандальный пропагандист Григорий Азаренок, обслуживающий интересы белорусского режима, предложил российским оккупационным войскам нанести ракетный удар по Украине. Он призвал путинских генералов уничтожить ракетным ударом все рестораны сети Mcdonald's в Украине.

"Товарищи генералы армии России. Зафигачьте "Калибром" в Макдональдс. Может и с брата нашего третьего пелена спадет", - призвал он к новым обстрелам Украины.

Другие новости: