Умер глава МИД Беларуси Макей: СМИ назвали вероятную причину

Владимир Макей / УНИАН

В Беларуси скоропостижно скончался министр иностранных дел РБ Владимир Макей.

Об этом сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", — говорится в сообщении.

Причина смерти Макея

Макей предположительно скончался от инфарктна, вовремя не обратившись за помощью. Такую информацию опубликовало издание Наша нива.

По информации журналистов, вовремя не обратился за медицинской помощью, так как не относился серьезно к своему состоянию.

Политик скончался в Дроздах, в своем доме.

Известно, что перед кончиной он собирался в театр — на постановку своей жены, актрисы Веры Поляковой-Макей.

Чем известен Макей

Макей занимал пост министра иностранных дел с 20 августа 2012 года. До этого, с 2008 по 2012 год был главой администрации президента Беларуси.

Известно, что Макей делал заявления в унисон с антиукраинской пропагандой РФ, В частности, глава МИД РБ заявлял перед нападением РФ, что "определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине".

"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", — сказал он.

Министр добавил, что происходящее в Украине якобы используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе.

Ранее основатель инициативы силовиков Беларуси против Лукашенко BYPOL Александр Азар заявил, что диктатор принял решение прямого участия Минска в войне России с Украиной.

По его словам, военная интервенция может произойти после того, как Лукашенко будет уверен в какой-то победе войск РФ. Однако, полагает Азар, это вряд ли произойдет в ближайшее время.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что директор Кремля Владимир Путин пытается заставить Александра Лукашенко напрямую воевать с Украиной. Однако, по словам Фейгина, Лукашенко воевать не хочет и не уверен в боеспособности своей армии.

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