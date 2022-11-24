"Лукашенко принял решение о вторжении": в BYPOL раскрыли сценарий атаки из Беларуси

Александр Лукашенко может отдать приказ о вторжении в Украину / Коллаж сайт президента, минобороны Беларуси

Александр Лукашенко принял решение участвовать в вооруженной агрессии против Украины на стороне российских оккупантов.

Об этом рассказал основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL Александр Азаров в эфире Радио НВ.

Вместе с тем он подчеркнул, что вторжение армейских частей РБ в Украину может состояться при определенных условиях.

"Мы считаем, что Лукашенко принял решение о вторжении. И он вторгнется в Украину только при наступлении определенных условий — когда он будет уверен в какой-то победе российской армии. <...> Подготовка идет, но нет конкретной даты, не видно, что наступление может произойти в ближайшее время", — говорит собеседник.

Основатель BYPOL пояснил, что о подготовке вторжения свидетельствует "бесконечные" военные учение войск и психологическая подготовка белорусских солдат.

"Это, прежде всего, Силы специальных операций, ПВО, ВВС, инженерные войска и радиоэлектронной борьбы. Они обрабатываются в первую очередь", — добавил Азаров.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на мирные переговоры с РФ если хочет избежать огромных жертв и "полного уничтожения Украины".

Ранее скандальный пропагандист Григорий Азаренок, обслуживающий интересы белорусского режима, предложил российским оккупационным войскам нанести ракетный удар по Украине. Он призвал путинских генералов уничтожить ракетным ударом все рестораны сети Mcdonald's в Украине.

"Товарищи генералы армии России. Зафигачьте "Калибром" в Макдональдс. Может и с брата нашего третьего пелена спадет", - призвал он к новым обстрелам Украины.

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