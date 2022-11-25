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"На Беларусь полетят HIMARS": Фейгин заявил, что Лукашенко панически боится войны с Украиной

25 ноября 2022, 19:32

Самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

'На Беларусь полетят HIMARS': Фейгин заявил, что Лукашенко панически боится войны с Украиной
Белорусский диктатор понимает, что может стать жертвой этой войны / УНИАН

Глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы.

Об этом рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в комментарии для ТСН.uа.

"Кремль постоянно пытаются заставить Лукашенко использовать Вооруженные силы Беларуси в войне. А Лукашенко этого, очевидно, не хочет. Он то и делает, что отказывается, мол, "Нет, мы не будем". А как существовать ему в условиях фактической оккупации? Ведь Беларусь фактически находится под оккупацией России", - сказал Фейгин.

Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

"То есть Беларусь будет обстреливаться. Это уже очевидно. Туда прилетят и "Хаймарисы", и другое оружие. А риски там совсем другие. Как бы ему (Лукашенко, - ред.) самому не погибнуть. Он также боится, и его страх вполне обоснован", - считает Фейгин.

По его словам, белорусский диктатор понимает, что может стать жертвой этой войны. Более того, Лукашенко не уверен в своей армии: ни в ее лояльности, ни в ее эффективности.

"Сторона, которая наступает, теряет втрое больше, чем сторона, которая защищается. Лукашенко все это понимает. В других вопросах он "пенек", а в вопросах, которые касаются его безопасности, его жизни, его сына Коли, то он не дурак. У него там есть разведка, они ему все нарисовали. А как уклониться от этого? Никак. Решает все Москва", - убежден Фейгин.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя с Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отмечают, что риск вторжения из Беларуси в ближайшие месяцы остается низким. Ведь российские оккупанты не могут даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления. Вторжение из Беларуси для оккупационных войск будет очень сложным, их наступление могут затормозить Припятские болота на севере нашего государства.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

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