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"На Западе этого не понимают": Фесенко рассказал о коварном плане диктатора Путина

22 ноября 2022, 16:57

Некоторые западные политики пытаются зондировать ситуацию, насколько готов Путин не к переговорам, а к миру, и на каких условиях.

Владимир Путин, Владимир Фесенко
На Западе выступают за начало переговоров между Украиной и РФ / Reuters, Главред

Российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну в Украине. Вместо этого глава Кремля хочет заморозить боевые действия и сохранить под своим контролем если не все, то большую часть временно оккупированных территорий.

Таким мнением поделился политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала "FreeДом". Он отметил, что на Западе этот факт понимают не все. Именно поэтому там выступают за начало переговоров между Украиной и РФ.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

"Часть западных политиков высказывает мнение, в том числе и нашим руководителям, что, возможно, сейчас благоприятный момент для начала переговоров, для того, чтобы вынудить Путина к уступкам. Если раньше Путин ставил ультиматумы и пытался выставлять условия для мира, теперь скорее наоборот, часть западных политиков, в частности американских, считает, что сейчас подходящее время. По моему мнению, это иллюзия", - заявил Фесенко.

По его словам, разговоры о переговорах это не давление на Украину, а скорее отражение дискуссий, которые идут в западных элитах относительно того, надо или не надо начинать переговоры с Путиным.

Политолог подчеркнул, что сейчас некоторые западные политики и руководители пытаются зондировать ситуацию, насколько Путин готов не к переговорам, а к миру и на каких условиях.

"Ну, конечно, зондируется позиция Украины, насколько она готова к какому-то компромиссу с Россией. Но украинскую позицию четко и публично сформулировал президент Зеленский. Это и формула мира, которую изложил во время выступления перед саммитом G20. И он также повторял нашу позицию и в ряде других выступлений. Это освобождение России со всех оккупированных территорий, это оплата убытков, это наказание военных преступников. Я очень сомневаюсь, что Путин на эти условия согласится. Но это принципиальная позиция Украины", - добавил Фесенко.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 15 ноября во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что ракетные удары, которые наносятся по объектам инфраструктуры Украины, это последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее. Вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - заявил кремлевский чиновник.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в уничтожении инфраструктуры Украины для склонения Банковой к переговорам свидетельствует о том, что РФ действует как государство-террорист.

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - сказал Николенко.

Больше новостей о переговорах между Украиной и РФ:

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