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"Переговоры с Москвой были бы капитуляцией": на Банковой ответили на мирные инициативы

20 ноября 2022, 14:12

Москва не делала "никаких прямых предложений" Киеву о мирных переговорах. В ОП считают, что Кремль ищет возможность "отдохнуть" и подготовить новое наступление.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк считает, что на самом деле Россия не хочет переговоров с Украиной / Фото УНИАН

Попытки западных стран убедить Киев вести переговоры с Москвой после серии крупных военных побед Вооруженных сил Украины бессмысленны. Это равносильно просить капитуляции Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если ты имеешь инициативу на поле боя, немного странно получать предложения вроде: "военным путем все равно не сделаешь, надо договариваться". Это означало бы, что возвращая свои территории страна должна капитулировать перед проигравшей", - сказал Подоляк в интервью AFP.

По его словам, после ряда военных побед Украина не может позволить себе ни одной паузы в контрнаступлении. Ведь "даже небольшая пауза лишь добавляет потери, понесенные Украиной".

При этом Москва не делала "никаких прямых предложений" Киеву о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников и даже выдвигая возможность прекращения огня, отметил Подоляк. По его словам, в Офисе президента такие разговоры воспринимают как простой маневр Кремля, чтобы "отдохнуть" и подготовить новое наступление.

"Россия не хочет переговоров. Россия ведет коммуникационную кампанию под названием "переговоры". Она просто остановится на время и будет тренировать мобилизованные силы, находить дополнительное вооружение и укреплять свои позиции", - сказал советник главы ОП.

Он также добавил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор считает, что "он может уничтожить Украину, и это его одержимость", поэтому переговоры с ним не имеют смысла.

"Запад не может подтолкнуть Украину к переговорам. Но наши партнеры все еще считают, что можно вернуться к довоенной эпохе, когда Россия является надежным партнером", - подчеркнул Подоляк.

Переговоры России и Украины

Запад посылал сигналы о том, что глава страны-агрессора РФ Владимир Путин уже готов к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Киев заинтересован исключительно в публичном формате диалога, поскольку Россия ведет войну против Украины. Об этом 16 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

15 ноября Зеленский во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

10 ноября Зеленский сделал заявление о том, что Украина готова к переговорам с Россией. Однако это должна быть уже другая страна, которая признает себя оккупантом. По его словам, Путин говорит языком ультиматумов и не предлагает конструктивной позиции. Киев не будет ни о чем говорить с Москвой до тех пор, пока она не выведет свои войска.

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