Только Зеленский может принять решение о переговорах с РФ / Офис президента, kremlin.ru

Только президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале переговоров с Россией. США не могут надавить на Украину для того, чтобы она начала переговоры.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 18 ноября, признал, что контакты между Вашингтоном и Москвой проходят на уровне глав ведомств. В частности, глава ЦРУ встречался с руководителем внешней разведки РФ, имели место телефонные разговоры министров обороны и главнокомандующих вооруженными силами.

Однако американская сторона в ходе этих контактов не ведет переговоры о том, как закончить войну.

Кирби отметил, что лучшим решением был бы вывод российских войск из Украины. Если этого не будет, еще одним вариантом завершения войны он считает дипломатическое урегулирование.

"Мы также говорили, что Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как эти переговоры будут выглядеть. Никто в США не толкает, не склоняет и не подбивает его к переговорам", – заявил Кирби.

Представитель Белого Дома сказал, что США намерены увеличить материальную помощь для Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России.

"Помощи от США будет больше", – заявил Кирби. Он добавил, что сейчас идет работа с американским Конгрессом над дополнительным финансированием в будущем.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинской власти и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Западный портал Politico отмечает, что Белый дом во главе с президентом Байденом подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по поводу того, что мирные переговоры между Россией и Украиной не могут начаться, пока диктатор Путин у власти.

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