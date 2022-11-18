"Что мешает прекратить огонь прямо сейчас": Подоляк прокомментировал возможные переговоры с РФ

Подоляк прокомментировал возможность переговоров с Россией / Коллаж Офис президента, Кремль

Россия продолжает терроризировать украинцев ракетными ударами. При этом Кремль пытается усадить Украину за стол переговоров, чтобы договориться якобы о прекращении огня. Однако РФ может прекратить его уже сейчас и для этого не нужны даже переговоры. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что любые договора с Россией - это "соглашения с дьяволом".

"Ко всем любителям поиграть в российскую рулетку и заключить соглашение с дьяволом есть один вопрос. Никто не видит украинские ракеты над российскими городами. Но все видят российские ракеты, атакующие украинцев. Если Москва действительно хочет "прекращения огня", что мешает ей прекратить его прямо сейчас?" – написал Подоляк.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинской власти и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Западный портал Politico отмечает, что Белый дом во главе с президентом Байденом подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по поводу того, что мирные переговоры между Россией и Украиной не могут начаться, пока диктатор Путин у власти.

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