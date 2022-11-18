"Переговоры могут начаться в ближайшее время": Макрон заявил о необходимости договаривать с Путиным

Макрон хочет переговоров между Украиной и РФ / Коллаж фото Офис президента, Reuters, сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает, что "в ближайшее время" Украина якобы согласиться на переговоры с Россией. Причем он верит в то, что Китай якобы сможет стать посредником. Об этом он рассказал изданию Nikkei.

"Украинцы, я надеюсь, вернутся за стол переговоров с русскими и международное сообщество будет за этим столом", - сказал Макрон.

Он цинично хочет сохранить каналы связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

"То, что мы решили сделать с Китаем, Индией и многими другими за столом, было очень важно. Мы выразили это беспокойство... Поэтому я считаю, что полезно в этом контексте, поскольку это создает ситуации, когда Россия получает месседж от международного сообщества ... Особенно от Китая, о том, что мир необходимо восстановить", — сказал Макрон, комментируя вопрос о "необходимости переговоров с РФ".

Он добавил, что участники саммита G-20 якобы "поняли роль переговоров", а также возможное участие Китая в этом процессе.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинской власти и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Западный портал Politico отмечает, что Белый дом во главе с президентом Байденом подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по поводу того, что мирные переговоры между Россией и Украиной не могут начаться, пока диктатор Путин у власти.

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