У Путина хотят уговорить Запад подтолкнуть Украину к переговорам с РФ / УНИАН

Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков допускает возможность проведения переговоров с западными странами. Кремлевский чиновник надеется, что Запад заставит Украину сесть за стол переговоров с РФ.

Слова Пескова цитирует российский пропагандистский ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, позиция Украины относительно переговоров с Россией "изменчива". Мол, именно диалог с Западом может стать "подкрепляющим элементом" в этом.

"Предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговора с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому, безусловно, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, ибо директивы, которые поступают оттуда весьма скрупулезно выполняются Киевом", - сказал Песков.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 15 ноября во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что ракетные удары, которые наносятся по объектам инфраструктуры Украины, это последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее. Вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - заявил кремлевский чиновник.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в уничтожении инфраструктуры Украины для склонения Банковой к переговорам свидетельствует о том, что РФ действует как государство-террорист.

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - сказал Николенко.

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