"Нытье Путина о переговорах ничего не изменит": Подоляк ответил на желание РФ "поговорить"

Ни призывы российской стороны сесть за стол переговоров, ни зимняя погода не повлияют на освобождение украинских территорий.
Приближение зимних холодов и нытье Кремля о переговорах между Украиной и РФ никак не повлияет на деоккупацию украинских территорий.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. Он отмечает, что никакие хитрости и приемы, к которым может прибегать российская сторона, не помешают украинской армии освобождать территории родного государства от оккупантов.
"Зимний период, особенности климата, информкампания о "дипломатическом урегулировании" как скрытой капитуляции, бесконечное нытье России о "переговорах и необходимости взять паузу" никак не влияют на программу президента Украины Владимира Зеленского по деоккупации Украины. ВСУ подтверждают", – заявил Подоляк.
Ранее генерал-лейтенант Бен Ходжес отмечал, что зимняя погода внесет свои коррективы в боевые действия в Украине. Однако украинская армия будет в гораздо лучшем положении в условиях боевых действий в зимнее время, чем российские оккупанты.
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее сообщил, что украинские военные освободили уже 12 населенных пунктов в Луганской области. Территории возвращаются тяжело – у оккупантов РФ было время, чтобы подготовиться и свезти огромное количество мобилизованных россиян. Российская армия, ее мобилизованные и зэки постоянно обстреливают Белогоровку, от села осталась только территория.
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