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Лавров якобы госпитализирован на Бали: в МИД РФ все отрицают

14 ноября 2022, 12:09

По данным СМИ, Лавров проходит лечение из-за проблем с сердцем. Главу МИД РФ якобы доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасаре.

Сергей Лавров на Бали
Сергей Лавров якобы был госпитализирован на Бали / скриншот

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что ее шеф - глава МИД Сергей Лавров - попал в больницу на Бали.

В понедельник, 14 ноября, американский журналист Джош Боак написал в Twitter со ссылкой на официальных лиц Индонезии, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был госпитализирован после прибытия на саммит G-20 на Бали.

Лавров якобы госпитализирован на Бали: в МИД РФ все отрицают

Издание AP со ссылкой на индонезийских чиновников писало, что Лавров проходит лечение из-за проблем с сердцем.

"Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили, что российский дипломат лечится на курортном острове. Все отказались назвать свои имена, поскольку не уполномочены публично обсуждать этот вопрос. Двое людей сказали, что Лавров лечился от болезни сердца. Официальные лица заявили, что его доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасаре", - пишет издание.

Мария Захарова опровергла информацию СМИ.

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем новости и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков", - написала Захарова в Telegram и опубликовала видео с Лавровым.

На кадрах Лавров сидит в шортах и футболке, вид у него довольно усталый. Отметим, Сергею Лаврову в этом году исполнилось 72 года.

Лавров якобы госпитализирован на Бали: в МИД РФ все отрицают
Сергей Лавров на Бали / скриншот

Саммит G20 на Бали - что известно

Саммит G20 начнется 15 ноября на Бали. Президент Индонезии заявил, что он ожидает, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в мероприятии.

В марте Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Чиновники Белого дома заявили, что в частном порядке передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление про участие в саммите "Большой двадцатки". По его словам, если на Бали прибудет российский диктатор Владимир Путин, то он не будет принимать участие.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Путин может пропустить саммит G-20 на Бали. Вместо главы Кремля приедет премьер-министр Михаил Мишустин. Одной из причин этого Арестович назвал то факт, что президент Украины Владимир Зеленский может дать Путину пощечину.

Российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него поехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Онлайн-присутствие Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращение к участникам не планируется.

Другие новости:

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