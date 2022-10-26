'Зеленский может дать пощечину': Арестович рассказал, почему на саммит G-20 могут отправить Мишустина

Арестович заявил, что Путина уже нельзя показывать людям / Фото Facebook, скриншот

Кремлевский диктатор Владимир Путин может пропустить саммит G-20 на Бали, старт которого ожидается 15 ноября. Вместо главы Кремля РФ представит премьер-министр Михаил Мишустин.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным выдвинул две версии столь вероятного решения российского руководства. Одной из версий является то, что президент Украины Владимир Зеленский может дать Путину пощечину.

"Почему Путин не едет – понятно: потому что он либо находится в состоянии, когда его нельзя показывать людям уже физически, либо они просто боятся элементарного какого-то "опускания" лица. Ну, и как пошутил один мой товарищ, Зеленский – он же непредсказуем. Он может просто подойти и дать ему по морде на камеру. Пусть Мишустин получает по морде, а Путин посидит в будке – тоже вариант", - предположил Арестович.

Как отметил советник руководителя Офиса президента, диктатор Путин ничего не сможет сделать после такого шага украинского гаранта.

"И что ты будешь ядерный удар по Бали наносить после этого? Что ты с этим будешь делать? Сбивать самолет? Так он полетит таким маршрутом и в таком сопровождении, что не удастся сбить", - резюмировал Арестович.

Напомним, 15 ноября ожидается старт саммита G20 на Бали, куда приглашен как украинский гарант Владимир Зеленский, так и российский диктатор Владимир Путин.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, до 15 ноября российские оккупационные войска могут массированно атаковать украинские города, чтобы заставить Запад и Украину к переговорам.

Кремлевскому диктатору нужен результат, который он сможет "продать" на саммите G20. И это переговоры. Именно поэтому, вероятно, российские войска сейчас собирают силы, чтобы повторить массированный ракетный удар, который был 10 октября.

Ранее в ОП заявляли, что Украина не согласится на проведение мирных переговоров с Россией. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

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