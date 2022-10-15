Лукашенко сплясал под дудку Путина: вслед за Кремлем клянчит переговоры с Украиной

Лукашенко заявил, что Зеленскому, дескать, "запретили вести переговоры" с Россией по завершению войны Москвы против Киева.
Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко вслед за кремлевскими деятелями просит, мол, "переговоров" по завершению войны России против Украины. Президента Владимира Зеленского он назвал "несамостоятельным" и не указал, с кем вообще должен происходить такой "диалог".
В интервью NBC он сказал о том, что, дескать, нужно остановить войну России и Украины и вернуться к переговорам.
Лукашенко обвинил Зеленского в якобы "несамостоятельности" и заявил, что президенту Украины якобы кто-то "запретил вести переговоры". Кто, мол, запретил Зеленскому вести "диалог", Лукашенко не сказал.
"Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать... Где-то прав, не прав. Обвинять друг друга. Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Переговоры Украины и России
Глава страны-агрессора России Владимир Путин 30 сентября подписал бумажки об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После незаконных действий он предложил Киеву "переговоры". Об аннексированных территориях Путин якобы уже говорить не собирался и "предложил" Украине "сложить оружие".
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, но после смены высшего политического руководства в Кремле.
По его словам, Киев уже говорил с Путиным, а после аннексии политического диалога больше не будет. Украина ждет новой власти в России.
4 октября президент Зеленский поставил точку в политическом диалоге с Кремлем.
Гарант ввел в действие решение СНБО, согласно которому конкретно с Путиным в Киеве разговаривать никто не будет. Указ вступил в силу.
Смотрите видео ТСН - у Тихановской рассказали о плане Лукашенко по Украине
Другие новости:
- "У нас там опыт был": Лукашенко заявил о готовности поднять войска против Украины
- Лукашенко успокаивал Путина из-за бегства россиян из страны: два диктатора встретились в РФ
- Лукашенко хочет договориться с Путиным о передаче Беларуси ядерного оружия – Пономарев