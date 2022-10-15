Лукашенко сплясал под дудку Путина: вслед за Кремлем клянчит переговоры с Украиной

Лукашенко "призвал к переговорам" и обвинил Зеленского в "несамостоятельности" / Коллаж Офис президента, пресс-служба президента Беларуси

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко вслед за кремлевскими деятелями просит, мол, "переговоров" по завершению войны России против Украины. Президента Владимира Зеленского он назвал "несамостоятельным" и не указал, с кем вообще должен происходить такой "диалог".

В интервью NBC он сказал о том, что, дескать, нужно остановить войну России и Украины и вернуться к переговорам.

Лукашенко обвинил Зеленского в якобы "несамостоятельности" и заявил, что президенту Украины якобы кто-то "запретил вести переговоры". Кто, мол, запретил Зеленскому вести "диалог", Лукашенко не сказал.

"Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать... Где-то прав, не прав. Обвинять друг друга. Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Переговоры Украины и России

Глава страны-агрессора России Владимир Путин 30 сентября подписал бумажки об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После незаконных действий он предложил Киеву "переговоры". Об аннексированных территориях Путин якобы уже говорить не собирался и "предложил" Украине "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, но после смены высшего политического руководства в Кремле.

По его словам, Киев уже говорил с Путиным, а после аннексии политического диалога больше не будет. Украина ждет новой власти в России.

4 октября президент Зеленский поставил точку в политическом диалоге с Кремлем.

Гарант ввел в действие решение СНБО, согласно которому конкретно с Путиным в Киеве разговаривать никто не будет. Указ вступил в силу.

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