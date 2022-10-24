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"Грязное государство с примитивными конструкциями": Ермак заявил, что переговоров с РФ не будет

24 октября 2022, 09:27

По словам главы Офиса президента, "Россию давно уже никто не боится, потому что они - слабые трусы, мечтающие о переговорах, чтобы остановить свой крах".

андрей ермак
Андрей Ермак назвал россию "грязным государством с примитивными конструкциями" / Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоров со страной-агрессором Россией не будет. По его словам, несмотря на постоянные устрашения, Россию уже давно никто не боится, а вот сами россияне - "слабые трусы", которые хотят переговоров с Украиной, потому что это единственный способ "остановить свой крах".

"Россию давно уже никто не боится, потому что они слабые трусы, мечтающие о переговорах, чтобы остановить свой крах. Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное останется из РФ в изоляции, в которой она обязательно окажется", - написал Ермак в Telegram.

Глава ОП добавил, что "грязный шантаж России смотрится очень примитивно".

"Грязные манипуляции с Запорожской АЭС, грязные устрашения Каховской ГЭС, грязный теракт против украинских военнопленных в Оленовке, а также грязная война с гражданским населением и террор после поражений на поле боя… Грязное государство под названием Россия с довольно примитивными конструкциями", - отметил Ермак.

'Грязное государство с примитивными конструкциями': Ермак заявил, что переговоров с РФ не будет

Переговоры Украины и России

Руководитель страны-агрессора РФ Путин 30 сентября подписал "документы" об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он предложил Киеву "переговоры". Говорить об аннексированных территориях диктатор не собирался, а Украина, по его версии, должна была сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Киев готов к переговорам, но уже не с Путиным. По его словам, с Путиным Украина уже говорила, а после аннексии политического диалога не будет. Украинское государство ждет новой власти в России.

4 октября президент Зеленский официально поставил точку в политическом диалоге с Россией. Глава государства ввел в действие решение СНБО, согласно которому Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ Зеленского вступил в силу со дня его опубликования.

Другие новости:

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