УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Путин клянчит переговоры с Украиной: президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому "сигналы Кремля"

26 октября 2022, 20:36

Россия хотела бы "настроить мосты и диалог" с Украиной, сказал Зеленскому президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоко, который приехал из Москвы в Киев.

Владимир Зеленский
Зеленский объяснил позицию Украины по поводу возможности проведения переговоров с Россией / Скриншот facebook.com/zelenskiy.official

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоко, который 25 октября провел встречу с директором России Владимиром Путиным, передал президенту Украины Владимиру Зеленскому некий "сигнал" о том, что Москва якобы хотела бы "настроить мосты и диалог" с Киевом. Украинский гарант в ответ на такие слова заявил, что Путин использует риторику относительно "диалога" только для российской аудитории и стран, которые еще не изолировались от агрессора.

В ходе совместного брифинга в среду, 26 октября, Зеленский рассказал о том, что Сиссоко передал ему слова Путина о якобы намерениях Москвы говорить с Киевом. По словам Зеленского, вряд ли можно говорить о диалоге в ситуации, когда страна-агрессор работает над эскалацией войны.

"Он сказал, что Россия хочет настроить мосты и диалог. Я рассказал президенту Гвинеи-Бисау, что у нас есть. Это очень важно. Я сказал, что мосты между теми или иными государствами… надо же, чтобы инфраструктуру не взрывали. Тогда о чем-то в будущем можно будет говорить. И с кем говорить", - сказал Зеленский.

По словам украинского гаранта, Россия также, дескать, стремится к разблокировке отношений двух государств. Президент считает, что такие разговоры следует начинать хотя бы с деблокады Черного моря.

"Нужно же с какой-то разблокировки начинать. В последнее время, вы знаете, все говорят о какой-то "грязной" бомбе. Так вся эта риторика идет именно от российской стороны. Угроза именно от них. Они оккупировали нашу атомную станцию, угрожают подрывом гидроэлектростанции и так далее. Мы имеем то, что имеем", - отметил глава украинского государства.

Президент Зеленский объяснил, что для диалога должно присутствовать уважение. Речь идет об уважении территориальной целостности, суверенитета и границ Украины. На данный момент этого нет.

Как подчеркнул Владимир Зеленский, "желание" Путина говорить с Украиной – это, скорее, специальная риторика, которая направлена на российское общество и аудиторию государств, которые пока еще не изолировались от России.

Переговоры Украины и России

Хозяин Кремля Владимир Путин 30 сентября решил подписать бумажки и заявил об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. После этого он, дескать, "призвал Украину к переговорам". Причем об аннексированных территориях Путин говорить не собирался. Киев он призывал, мол, "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский в ответ подписал заявку на вступление Украины в Североатлантический альянс в рамках ускоренной процедуры. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина с Путиным никаких переговоров нести не будет. Диалог состоится только с новым руководством РФ.

4 октября президент Зеленский поставил точку в политическом диалоге с Россией. Он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому Украина ни о чем с Путиным договариваться не будет.

Другие новости:

Владимир Зеленский Владимир Путин Офис президента мирные переговоры с Россией
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:09

"Людочка лишь сказала свои первые слова": ракета РФ убила в Лимане 1-летнюю девочку и всю ее семью

20:58

Украину атакует бабье лето: синоптики рассказали, сколько продлится жараВидео

20:57

Другая жизнь и новая любовь: известный рунолог "развел" Веру Брежневу и Константина Меладзе

20:36

Путин клянчит переговоры с Украиной: президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому "сигналы Кремля"Видео

20:23

"Что мне дождик проливной": 3 эффективных способа, как защитить обувь от промоканияВидео

Реклама
20:18

Меган Маркл больше не вдохновляет: кто из британской королевской семьи признан самой влиятельной

20:05

"Развал РФ может иметь разные последствия": Фейгин озвучил сценарииВидео

19:58

Украина начала сотрудничество с Израилем: Зеленский раскрыл важные подробностиВидео

19:47

ВСУ освободили населенный пункт на Луганщине и установили там флаг УкраиныВидео

19:32

ВСУ за два месяца вытеснят оккупантов на линию 23 февраля – генерал СШАВидео

19:26

Звезда "Пиратов Карибского моря" озвучила дневник юной харьковчанки, написанный под обстрелами

19:20

И станет Рамзан во главе России, и со всеми помиритсямнение

19:07

Знаменитую певицу "парализовало" прямо на сцене: фанаты пришли в ужасВидео

19:03

Россия не заминировала Каховскую ГЭС до такой степени, чтобы совершить подрыв – ГУРВидео

18:50

Блэкаут не страшен: как сделать фонарик из батареек

18:28

Атакуют цели на расстоянии 40 км: Украина получит от США дальнобойные дроны SwitchbladeВидео

18:17

Гороскоп на завтра 27 октября 2022: Львам – деньги, Девам – интриги недругов, Стрельцам – большая ссора

18:15

Почему еду нельзя выбрасывать в мусорное ведро: 4 правила, о которых никто не зналВидео

18:10

Не угодила Путину: Собчак едва успела сбежать из РФ – за ней гнались силовики

17:59

"Мне нужно, чтобы дети не погибли": Зеленская эмоциально попросила ПВО у немцевВидео

Реклама
17:50

Веерные отключения света в Украине: у Зеленского заявили о подготовке "понятного" графикаВидео

17:30

Эвакуировал раненого солдата: на фронте погиб талантливый врач и выдающийся футболист

17:26

Российский священник предложил женщинам больше рожать, чтобы пережить войну в УкраинеВидео

17:10

"Не провоцируйте нас": у Лукашенко записали странное обращение армии Беларуси к ВСУВидео

17:07

"Обвиняет других в том, что хочет сделать сама": Столтенберг жестко ответил РФ по поводу "грязной бомбы"Видео

17:03

Польский Сенат признал российскую власть террористическим режимомВидео

16:53

Сгорела заживо в авто: всплыли трагические детали взрыва в Днепре, где погибла беременная девушкаВидео

16:27

Потерял отца и беременную маму: в Бахмуте спасли 8-летнего мальчика, родителей которого убили оккупантыВидео

16:21

Радуются каждому моменту: 4 самых счастливых знака зодиака

16:21

Сожгла все мосты: Жанну Бадоеву требуют уволить с главного пропагандистского канала РФ

16:12

"Грязная бомба и биополигоны": Путин устроил истерику с баснями про "угрожающую" УкраинуВидео

16:08

Как няня Вика унижала Украину: в сети проанализировали сериал с Заворотнюк и высказывания об Украине

15:59

Самые вкусные корзиночки на Новый год 2023 с нежнейшей начинкой: быстрый и легкий рецепт закускиВидео

15:35

Ядерные учения под руководством Путина: РФ нанесла тренировочный удар по полигону на КамчаткеВидео

14:56

Израиль готов предоставить доказательства о лжи Ирана по поставкам РФ дронов – президент страныВидео

14:50

"Все гораздо страшнее": просидевший в укрытии Штайнмайер шокирован историями о войне в УкраинеВидео

14:28

Ксения Мишина в кричащем мини-платье и ботфортах заткнула за пояс Меган ФоксВидео

14:27

Добрались спецслужбы: в частном доме Собчак проходят обыски

14:20

"Путинизм – это вирус": у Зеленского назвали "лекарство" для борьбы с режимом КремляВидео

14:07

Поехал убивать украинцев во второй раз: ВСУ ликвидировали почти 27-летнего ВДВшникаВидео

Реклама
14:00

"Мы поняли, он - часть нашей семьи": сын Андреа Бочелли показал спасенного из Купянска пса ДжекаВидео

13:58

Как сварить идеальную картошку в мундире для салатов

13:50

НАТО ударит по РФ, если Путин применит "грязную бомбу": эксперт объяснил последствияВидео

13:40

Бутылка, черный пакет и ящик: российский священник в Украине провел странный обряд крещения оккупантовВидео

13:14

"Не встречал такого уровня цинизма": Пономарев прокомментировал конспирологическую теорию о поставках оружия Украине

13:04

ВСУ получили еще 5 квадрокоптеров при содействии Favbet Foundation

12:36

Россия может подорвать "грязную бомбу" на Херсонщине - МусиенкоВидео

12:20

Си Цзиньпин придумал для Путина унизительную кличку - СМИ

12:04

Молодая жена Сергея Тигипко показала глубокое декольте и тонкую талию в кокетливом топе

11:59

Злата Огневич намекнула на новые отношения

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять