Путин клянчит переговоры с Украиной: президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому "сигналы Кремля"

Зеленский объяснил позицию Украины по поводу возможности проведения переговоров с Россией / Скриншот facebook.com/zelenskiy.official

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоко, который 25 октября провел встречу с директором России Владимиром Путиным, передал президенту Украины Владимиру Зеленскому некий "сигнал" о том, что Москва якобы хотела бы "настроить мосты и диалог" с Киевом. Украинский гарант в ответ на такие слова заявил, что Путин использует риторику относительно "диалога" только для российской аудитории и стран, которые еще не изолировались от агрессора.

В ходе совместного брифинга в среду, 26 октября, Зеленский рассказал о том, что Сиссоко передал ему слова Путина о якобы намерениях Москвы говорить с Киевом. По словам Зеленского, вряд ли можно говорить о диалоге в ситуации, когда страна-агрессор работает над эскалацией войны.

"Он сказал, что Россия хочет настроить мосты и диалог. Я рассказал президенту Гвинеи-Бисау, что у нас есть. Это очень важно. Я сказал, что мосты между теми или иными государствами… надо же, чтобы инфраструктуру не взрывали. Тогда о чем-то в будущем можно будет говорить. И с кем говорить", - сказал Зеленский.

По словам украинского гаранта, Россия также, дескать, стремится к разблокировке отношений двух государств. Президент считает, что такие разговоры следует начинать хотя бы с деблокады Черного моря.

"Нужно же с какой-то разблокировки начинать. В последнее время, вы знаете, все говорят о какой-то "грязной" бомбе. Так вся эта риторика идет именно от российской стороны. Угроза именно от них. Они оккупировали нашу атомную станцию, угрожают подрывом гидроэлектростанции и так далее. Мы имеем то, что имеем", - отметил глава украинского государства.

Президент Зеленский объяснил, что для диалога должно присутствовать уважение. Речь идет об уважении территориальной целостности, суверенитета и границ Украины. На данный момент этого нет.

Как подчеркнул Владимир Зеленский, "желание" Путина говорить с Украиной – это, скорее, специальная риторика, которая направлена на российское общество и аудиторию государств, которые пока еще не изолировались от России.

Переговоры Украины и России

Хозяин Кремля Владимир Путин 30 сентября решил подписать бумажки и заявил об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. После этого он, дескать, "призвал Украину к переговорам". Причем об аннексированных территориях Путин говорить не собирался. Киев он призывал, мол, "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский в ответ подписал заявку на вступление Украины в Североатлантический альянс в рамках ускоренной процедуры. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина с Путиным никаких переговоров нести не будет. Диалог состоится только с новым руководством РФ.

4 октября президент Зеленский поставил точку в политическом диалоге с Россией. Он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому Украина ни о чем с Путиным договариваться не будет.

Другие новости: